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Haberler Galeri SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam var mı, ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücret zammı olacak mı, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 15:34

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam var mı, ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücret zammı olacak mı, ne kadar olacak?

Asgari ücrete ara zam var mı, zam yapılacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere milyonlarca memur ve emekliye, Temmuz ayında zam gelecek. Emekli zammıyla birlikte, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Konuya ilişkin Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan daha önce açıklamalarda bulunmuş, ihtiyaç olması durumunda asgari ücrete zam yapılabileceğini belirtmişlerdi. Bu noktada, gerek işçi gerekse işverenler "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam var mı, ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücret zammı olacak mı, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın takibinde yer alıyor. Temmuz ayıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken, milyonların beklediği asgari ücrete ek zam ile ilgili açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Bakan Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak değerlendirmelerin sürdüğünü ifade ederken gerek işçi gerekse işverenler "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

ASGARİ ÜCRETE ARA-EK ZAM VAR MI? ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar ile gerek görüldüğü takdir de asgari ücrete zam yapılacağını belirtti.

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam var mı, ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücret zammı olacak mı, ne kadar olacak?

Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin asgari ücret ara zam meselesinin şimdiden konuşulmasının anlamsız olduğunu olağanüstü koşullar oluştuğu takdirde biz gerekeni yaparız mesajı verdi.

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SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam var mı, ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücret zammı olacak mı, ne kadar olacak?

Bakan Bilgin asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının asgari ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti.

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam var mı, ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücret zammı olacak mı, ne kadar olacak?

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam var mı, ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz asgari ücret zammı olacak mı, ne kadar olacak?

NET ASGARİ ÜCRET İÇİN 'ENFLASYON FARKI' GÜNDEME GELDİ

Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' gündeme geldi.

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