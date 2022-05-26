Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın takibinde yer alıyor. Temmuz ayıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken, milyonların beklediği asgari ücrete ek zam ile ilgili açıklamalarda gelmeye devam ediyor. Bakan Bilgin, Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak değerlendirmelerin sürdüğünü ifade ederken gerek işçi gerekse işverenler "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

ASGARİ ÜCRETE ARA-EK ZAM VAR MI? ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar ile gerek görüldüğü takdir de asgari ücrete zam yapılacağını belirtti.