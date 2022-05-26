Asgari ücrete ara zam var mı, zam yapılacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere milyonlarca memur ve emekliye, Temmuz ayında zam gelecek. Emekli zammıyla birlikte, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Konuya ilişkin Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan daha önce açıklamalarda bulunmuş, ihtiyaç olması durumunda asgari ücrete zam yapılabileceğini belirtmişlerdi. Bu noktada, gerek işçi gerekse işverenler "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da zam var mı, ne kadar kaç TL olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…