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Haberler Galeri Son dakika | Asgari ücrette son toplantı öncesi kritik rakamlar: Asgari ücrete prim dopingi
Giriş Tarihi: 15.12.2021 07:13 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 07:13

Son dakika | Asgari ücrette son toplantı öncesi kritik rakamlar: Asgari ücrete prim dopingi

Son dakika haberler: Asgari ücrette 4. ve son toplantı olan 2022 için net zam ve maaş rakamının ortaya çıkacağı zirve öncesi SABAH kritik bilgileri okurlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Buna göre asgari ücrete prim dopingi yolda. Düzenlemeye göre Asgari ücrete hazine desteği gelirken bu 2022 maaşını artıracak. İşverene maliyet düşecek, vergi diliminde değişiklik olacak ve AGİ ile SGK priminde de destek artacak. Yüzde 14'lük SGK priminin yüzde 5'e düşürülmesi de asgari ücret son toplantısında masada olacak. İşte asgari ücret 2022 zammıyla ilgili son dakika haberleri

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Asgari ücrette son toplantı öncesi kritik rakamlar: Asgari ücrete prim dopingi

Son dakika haberler: Milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştı.

Yapılması öngörülen düzenlemeler gerçekleşirse bir dizi iyileştirme ve işvereni rahatlatıcı çalışma ile asgari ücrette 2022 maaş zammı istenen ölçülere çıkarılırken istihdam sağlayıcının da yükü artmamış olacak. İşte asgari ücrette son toplantıya gidilirken ve önümüzdeki 2 gün içerisinde netleşecek olan zamla ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Asgari ücrette son toplantı öncesi kritik rakamlar: Asgari ücrete prim dopingi

SON DAKİKA | FORMÜL GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETTE SGK PRİMİ YÜZDE 9'A DÜŞECEK

Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecek.

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Son dakika | Asgari ücrette son toplantı öncesi kritik rakamlar: Asgari ücrete prim dopingi

Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenin de işletme maliyeti düşecek.

Son dakika | Asgari ücrette son toplantı öncesi kritik rakamlar: Asgari ücrete prim dopingi

İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

Son dakika | Asgari ücrette son toplantı öncesi kritik rakamlar: Asgari ücrete prim dopingi

NET ÜCRET ARTACAK, MALİYET DÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor. İşçi ve işverenin yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata varırken, çalışmaların da 5 puanlık indirime odaklandığı belirtiliyor. İşçinin cebine giren net asgari ücretin artmasını sağlayacak formüllerden birincisini 5 puanlık işçi sigorta primi indirimi oluşturuyor. İşçi payı olarak şu an yüzde 14 oranında sigorta primi kesiliyor.

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