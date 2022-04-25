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Haberler Galeri Son dakika | Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:37

Son dakika | Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak!

Son dakika haberler: Memurların yüzde 90'ını ve yüz binlerce emekliyi ilgilendiren gelişmenin detaylarına SABAH ulaştı. Ek gösterge düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Kamuda 11 sendika koluna da ek gösterge geliyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye ve emekli aylıkları yüzde 25 artacak. Artış puanında dört kriter dikkate alınacak. İşte maaş ve ikramiyelere yüzde 25'lik bir artış sağlayacak olan düzenlemeye ilişkin son dakika gelişmeleri...

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak!

Son dakika haberler: Maaş ve ikramiyelerde önemli değişiklik kapıda. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamu personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme ile polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı öğretmenin geliri yaklaşık 1500 lira artacak.

İşte memurların büyük bölümü ve emekli aylıklarına dair düzenlemeye ilişkin son dakika haberi;

Son dakika | Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak!

KARİYER MESLEKLERE EK PUAN

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

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Son dakika | Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak!

KOMİSYON SENDİKALARI DİNLEDİ

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu Ek Gösterge Komisyonu 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek toplantı öncesi 11 sendikayı dinledi. Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Sendikalar hizmet sınıfları içinde yer alan kamu görevlilerinin kadrolarına ilişkin beklentilerin karşılanması taleplerini iletti.

Son dakika | Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak!

Bakanlık ek gösterge raporunu 10 Mayıs'tan önce tamamlayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.

Son dakika | Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak!

STATÜ GRUPLARINI KAPSIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğretmen, polislerin aralarda yer aldığı 4 hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacağını açıkladı.

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