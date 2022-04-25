Son dakika haberler: Maaş ve ikramiyelerde önemli değişiklik kapıda. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamu personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge 11 hizmet kolunu daha kapsayacak. Düzenleme ile polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında "hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi" belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" yükseltilecek. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı öğretmenin geliri yaklaşık 1500 lira artacak.

İşte memurların büyük bölümü ve emekli aylıklarına dair düzenlemeye ilişkin son dakika haberi;