Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:37
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
07:37
Son dakika | Aylık ve ikramiyeler yüzde 25 artacak!
Son dakika haberler: Memurların yüzde 90'ını ve yüz binlerce emekliyi ilgilendiren gelişmenin detaylarına SABAH ulaştı. Ek gösterge düzenlemesiyle ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Kamuda 11 sendika koluna da ek gösterge geliyor. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye ve emekli aylıkları yüzde 25 artacak. Artış puanında dört kriter dikkate alınacak. İşte maaş ve ikramiyelere yüzde 25'lik bir artış sağlayacak olan düzenlemeye ilişkin son dakika gelişmeleri...