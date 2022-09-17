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Haberler Galeri Son dakika: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Giriş Tarihi: 17.09.2022 19:47 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 20:17

Son dakika: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Son dakika bilgisi... Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasadan yararlanmak için asgari prim ve yıl şartını yerine getirmiş olmak lazım. Peki primi eksik olan EYT'liler ne yapacak? İşte EYT düzenlemesinden faydalanabilmek olmak için yapılacaklar ve son dakika EYT haberinin ayrıntıları...

Son dakika: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI!

Son dakika açıklamalarında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Son dakika: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 35'inci Ahilik Haftası programına, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, 2022 yılının çırağı, kalfası ve ahisine ödülleri verildi.

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Son dakika: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Etkinlikte konuşan Bakan Bilgin, "Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bizim için tarihin önümüze koyduğu en önemli soru geçmişin izlerinin üzerinde yeni bir medeniyet kurulup kurulamayacağı. Bizler burada bayraklarımızı dalgalandırabiliyorsak bu ülkemizin gücünü gösterir.

Son dakika: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Ahilik teşkilatı yaklaşık bin yıldır Anadolu'da sosyal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel ve politik hayatta önemli fonksiyonlar yerine getirmiştir. Ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evran'dır.

Son dakika: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Kuruluş amacı ticarete ahlaki ilkeler kazandırmak, esnaf dayanışmasını sağlamak, halkımız arasında ticaret kültürünü yaymak ve geliştirmektir. Çalışanlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi dahil bildiğimiz modern anlamdaki sendikacılığın da mimarı ahiliktir" diye konuştu.

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