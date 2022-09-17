Son dakika: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Etkinlikte konuşan Bakan Bilgin, "Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz. Bizim için tarihin önümüze koyduğu en önemli soru geçmişin izlerinin üzerinde yeni bir medeniyet kurulup kurulamayacağı. Bizler burada bayraklarımızı dalgalandırabiliyorsak bu ülkemizin gücünü gösterir.