Giriş Tarihi: 17.09.2022 19:47
Güncelleme Tarihi: 17.09.2022
20:17
Son dakika: Bakan Bilgin EYT için tarih verdi! Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Son dakika bilgisi... Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasadan yararlanmak için asgari prim ve yıl şartını yerine getirmiş olmak lazım. Peki primi eksik olan EYT'liler ne yapacak? İşte EYT düzenlemesinden faydalanabilmek olmak için yapılacaklar ve son dakika EYT haberinin ayrıntıları...