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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 17:26

SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...En düşük emekli maaşı 2023 yılında toplamda yüzde 114'ün üzerinde artışla 7500 TL'ye yükseltildi. Bununla beraber diğer emekli maaşları için de zam beklentisi oluştu. Hükümetten de peş peşe emekli zammı ve refah payı açıklaması geldi. Bakan Nebati, "7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" dedi. Bakan Bilgin'den asgari ücret emekli zammı için önemli açıklamalar geldi. Peki emekli zammı ne kadar olacak? İşte hesaplanan zam oranı tablosu ve tüm detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati’den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası çalışmalara şimdiden başladı. Emekli zammı ne kadar olacak? İşte 2023 Temmuz emekliye zam tablosu...

SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati’den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?

Ara düzenleme ile en düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Aralık 2022'de en düşük emekli maaşı 3500 TL olarak uygulanıyordu. Bu rakam dikkate alındığında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 114 oldu. Öte yandan 1100 TL uygulanan emekli bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL oldu. Emekliler senede 2 defa bayram ikramiyesi alıyor.

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SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati’den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?

SIRA 7500 TL ÜZERİNDE EMEKLİ MAAŞI ALANLARDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na emekliye zam düzenlemesi talimatı verdi. İki Bakanlık 7500 lira üzerinde emekli aylığı alanlar için ek zam çalışmalarını başlattı.

SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati’den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?

BAKAN NEBATİ: EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yapılacak düzenleme ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3.220 personel alımı yapacağız" dedi.

Nebati ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını açıkladı.

SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati’den peş peşe emekliye zam açıklaması! 2023 emekli zammı ne kadar olacak?

"EYT'LİLER BİZE TEŞEKKÜR EDİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de EYT, emekli maaşı ve asgari ücret zammına yönelik açıklamalar yaptı:

EYT meselesi Türkiye'nin 20 küsür yıllık sorunu, bizim parti olarak meydana getirmediğimiz sorunu çözdük. 5 milyon insanı ama ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişiye kadar insanı bu sene içerisinde ilgilendiren bir konuydu. Gittiğimiz her yerde EYT'lilerle konuşuyoruz onların teşekkürlerini alıyoruz.

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