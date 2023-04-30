Son dakika haberi...En düşük emekli maaşı 2023 yılında toplamda yüzde 114'ün üzerinde artışla 7500 TL'ye yükseltildi. Bununla beraber diğer emekli maaşları için de zam beklentisi oluştu. Hükümetten de peş peşe emekli zammı ve refah payı açıklaması geldi. Bakan Nebati, "7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" dedi. Bakan Bilgin'den asgari ücret emekli zammı için önemli açıklamalar geldi. Peki emekli zammı ne kadar olacak? İşte hesaplanan zam oranı tablosu ve tüm detaylar...