"EYT'LİLER BİZE TEŞEKKÜR EDİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de EYT, emekli maaşı ve asgari ücret zammına yönelik açıklamalar yaptı:

EYT meselesi Türkiye'nin 20 küsür yıllık sorunu, bizim parti olarak meydana getirmediğimiz sorunu çözdük. 5 milyon insanı ama ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişiye kadar insanı bu sene içerisinde ilgilendiren bir konuydu. Gittiğimiz her yerde EYT'lilerle konuşuyoruz onların teşekkürlerini alıyoruz.