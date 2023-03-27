SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan FLAŞ açıklama

Emekliye zam son dakika haberi...En düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 7500 TL olurken, emekli bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL oldu. Bakanlıktan emekli zammı ve bayram ikramiyesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. 'Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullandı. Öte yandan Bakan Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret düzeyine çekileceğini açıkladı.