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Haberler Galeri SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan FLAŞ açıklama
Giriş Tarihi: 27.03.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 12:44

SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan FLAŞ açıklama

Emekliye zam son dakika haberi...En düşük emekli maaşı yüzde 36 artışla 7500 TL olurken, emekli bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL oldu. Bakanlıktan emekli zammı ve bayram ikramiyesi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. 'Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullandı. Öte yandan Bakan Bilgin, gazi maaşlarının asgari ücret düzeyine çekileceğini açıkladı.

SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan FLAŞ açıklama

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi zammı ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada "Bugün TBMM Genel Kurulu gündeminde yer alan çalışmamızla birlikte sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimizi enflasyonun tahribatına karşı koruyacak iyileştirmeler yapmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan FLAŞ açıklama

2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1.500 TL'ye, 2022 yılı Ocak ayında 2500 TL'ye yükseltildiği hatırlatılan açıklama şöyle devam etti:

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SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan FLAŞ açıklama

"2022 yılı Temmuz itibariyle 3.500 TL'ye, 2023 yılı Ocak itibariyle de 5.500 TL'ye yükseltilmiştir. 5.500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarı 2023/Nisan ödeme dönemi itibariyle de yüzde 36,36 artışla 7.500 TL'ye yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır. 2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7.500 TL olarak ödenecek ve 8,8 Milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun.

SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan FLAŞ açıklama

BAYRAM İKRAMİYESİ YÜZDE 82 ARTTI

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2.000 TL'ye yükseltiliyor.

Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."

SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan FLAŞ açıklama

GAZİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇEKİLECEK

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'ye sundukları çalışmada, gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını bildirdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgin, "Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır" ifadelerini kullandı.

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