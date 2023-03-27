SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakanlıktan FLAŞ açıklama

BAYRAM İKRAMİYESİ YÜZDE 82 ARTTI

2018 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000'er TL olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2.000 TL'ye yükseltiliyor.

Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir."