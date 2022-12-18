Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 13:01

Son dakika: Bakan Bilgin'den yeni EYT ve asgari ücret açıklaması! "Nureddin Bey ile çözdük"

Son dakika haberleri: 20 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve asgari ücret ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi, "Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük." dedi. Öte yandan Bakan Bilgin, asgari ücret konusuna da değindi ve önemli mesajlar verdi. İşte asgari ücret ve EYT ile ilgili son dakika haberininin detayları...