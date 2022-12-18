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Haberler Galeri Son dakika: Bakan Bilgin'den yeni EYT ve asgari ücret açıklaması! "Nureddin Bey ile çözdük"
Giriş Tarihi: 18.12.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 13:01

Son dakika: Bakan Bilgin'den yeni EYT ve asgari ücret açıklaması! "Nureddin Bey ile çözdük"

Son dakika haberleri: 20 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve asgari ücret ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, kıdem tazminatının ödenmesi konusunda kredi verilmesi için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi, "Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük." dedi. Öte yandan Bakan Bilgin, asgari ücret konusuna da değindi ve önemli mesajlar verdi. İşte asgari ücret ve EYT ile ilgili son dakika haberininin detayları...

Son dakika: Bakan Bilgin’den yeni EYT ve asgari ücret açıklaması! Nureddin Bey ile çözdük

Son dakika haberleri: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık tarihinde son toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı sonrası 2023 asgari ücret zammının açıklanması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Bakan Bilgin’den yeni EYT ve asgari ücret açıklaması! Nureddin Bey ile çözdük

SON DAKİKA: EYT'DE SON DURUM: TEKNİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANMAK ÜZERE

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, mevzu da 99 8 Eylül öncesi olduğu için o yıllarda farklı işletmelerde farklı zamanlarda çalışmış özellikle özel sektörde çalışan 4A'lı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde bu çok yaygın.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması "Çalışmamız ilerledi, çok zaman kalmadı" | Video

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Son dakika: Bakan Bilgin’den yeni EYT ve asgari ücret açıklaması! Nureddin Bey ile çözdük

"GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, tespit edilmesi, bunların dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız etraflı bir şekilde sürüyor.

Son dakika: Bakan Bilgin’den yeni EYT ve asgari ücret açıklaması! Nureddin Bey ile çözdük

Yurt dışından çalışanların, Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan emekçilerimizin talepleri var. Konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Bütün bunları bitireceğiz inşallah. Gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Bilgin’den yeni EYT ve asgari ücret açıklaması! Nureddin Bey ile çözdük

"EYT'DE KREDİ KONUSU ÇÖZÜLDÜ"

Bakan Bilgin, EYT'de kredi, konusunun çözüldüğünü ifade etti.

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