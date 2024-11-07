SON DAKİKA: Bakan Bolat: Kasım ayında rekor denemelerimize devam edeceğiz

Zirvedeki soruları yanıtlayan Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Uyguladığımız ekonomi programında amacımız düşük enflasyona, düşük faiz oranına ve istikrarlı bir kur rejimine ulaşabilmek. Programımız ile kurlarda çalkantılı dönemi geride bıraktık. İnsanlar artık önünü görebiliyor. İhracatçılarımıza da desteğimiz sürüyor. Bunun için yüzlerce destek modülümüz var.

"TÜRKİYE, İSRAİL İLE İHRACATI VE İTHALATI TAMAMEN DURDURDU"

İsrail ile dünyada en çok mücadele eden ve Filistin'e en çok yardım eden ülke biziz. Türkiye, İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu. Her platformda İsrail'in saldırısının önlenmesi konuda lobi çalışması yapıyoruz.

Filistin'deki ekonomiyi yaşatmak için Filistinli bakanımızın istediği bazı tavizlere olumlu baktık. İsrail'e ambargo uyguladığımızda İsrail bizi her yere şikayet etti. Bize büyük ambargolar uygulatacaklarını söylediler. Bunlar boşa çıktı. Diğer ülkelerde gördüğümüz şuydu: O sizin İsrail ile aranızdaki sorun. Biz sizinle ticaretimizi sürdüreceğiz. İsrail'den gönderilen ürünler gümrüklerde duruyor. Aracılar, ısrarlar sürüyor ancak biz ateşkes olana kadar almayacağız diyoruz. Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracat sıfıra indi.

Burada azınlık bir grup kara propaganda ile Türkiye'yi yıpratıyor. Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışanları kınıyorum.

Türkiye'den İsrail'e savunma sanayii ürünü de gitmedi. İsrail'e hizmet eden bir grup var. Kara propaganda yapıyorlar. İstihbaratımız onları tek tek bulup deşifre ediyor.

Ayrıntılar geliyor...