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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Bolat: Kasım ayında rekor denemelerimize devam edeceğiz
Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:16

SON DAKİKA: Bakan Bolat: Kasım ayında rekor denemelerimize devam edeceğiz

Son dakika haberi: Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim ayı ile beraber son 15 ayın 10'nunda aylık rekorlar kırdık. Ümidimiz kalan 2 ayda da geçen yılki rakamlarımızı aşmak. Şu anda iyi gidiyoruz. Kasım ayında da rekor denemeleri yapacağız. OVP hedefimizi tutturmak amacındayız." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Bolat: Kasım ayında rekor denemelerimize devam edeceğiz

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşuyor.

SON DAKİKA: Bakan Bolat: Kasım ayında rekor denemelerimize devam edeceğiz

Zirvedeki soruları yanıtlayan Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Uyguladığımız ekonomi programında amacımız düşük enflasyona, düşük faiz oranına ve istikrarlı bir kur rejimine ulaşabilmek. Programımız ile kurlarda çalkantılı dönemi geride bıraktık. İnsanlar artık önünü görebiliyor. İhracatçılarımıza da desteğimiz sürüyor. Bunun için yüzlerce destek modülümüz var.

"TÜRKİYE, İSRAİL İLE İHRACATI VE İTHALATI TAMAMEN DURDURDU"

İsrail ile dünyada en çok mücadele eden ve Filistin'e en çok yardım eden ülke biziz. Türkiye, İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu. Her platformda İsrail'in saldırısının önlenmesi konuda lobi çalışması yapıyoruz.

Filistin'deki ekonomiyi yaşatmak için Filistinli bakanımızın istediği bazı tavizlere olumlu baktık. İsrail'e ambargo uyguladığımızda İsrail bizi her yere şikayet etti. Bize büyük ambargolar uygulatacaklarını söylediler. Bunlar boşa çıktı. Diğer ülkelerde gördüğümüz şuydu: O sizin İsrail ile aranızdaki sorun. Biz sizinle ticaretimizi sürdüreceğiz. İsrail'den gönderilen ürünler gümrüklerde duruyor. Aracılar, ısrarlar sürüyor ancak biz ateşkes olana kadar almayacağız diyoruz. Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracat sıfıra indi.

Burada azınlık bir grup kara propaganda ile Türkiye'yi yıpratıyor. Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışanları kınıyorum.

Türkiye'den İsrail'e savunma sanayii ürünü de gitmedi. İsrail'e hizmet eden bir grup var. Kara propaganda yapıyorlar. İstihbaratımız onları tek tek bulup deşifre ediyor.

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