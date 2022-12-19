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Haberler Galeri Son dakika | Bakan Dönmez’den yeni keşif sinyali: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin
Giriş Tarihi: 19.12.2022 19:41 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 19:45

Son dakika | Bakan Dönmez’den yeni keşif sinyali: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin

Son dakika haberi… Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Şırnak bölgesindeki petrol rezervini hatırlatan Bakan Fatih Dönmez yeni keşiflerin de sinyalini verdi.

Son dakika | Bakan Dönmez’den yeni keşif sinyali: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle birlikte Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyon başkanı ve üyelerini Filyos'ta Türkiye'nin en büyük projelerinden birisinin icra edildiği mekanda ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Son dakika | Bakan Dönmez’den yeni keşif sinyali: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin

Sık sık sahaya gelerek yerinde incelemelerde bulunduklarını belirten Dönmez, bu ziyarete katılan komisyon başkanı ve üyelerine, kendilerine yasama düzenlemelerinde bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

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Son dakika | Bakan Dönmez’den yeni keşif sinyali: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin

Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz konusunda bugüne kadar dışa bağımlı bir ülke olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Doğal gazda yüzde 99'un üzerinde bağımlı bir ülkeydi. Buna rağmen hamdolsun arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı yaşatmadan hem hane halkımızın hem de sanayinizin hem iş yerlerimizin ihtiyacını karşıladık.

Son dakika | Bakan Dönmez’den yeni keşif sinyali: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin

"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Cumhuriyetimizin 100 yılında Türkiye Yüzyılı'nda milletimizin hasretle beklediği kendi gazımızı insanımızla buluşturmak için artık geriye sayım başladı, devam ediyor.

Son dakika | Bakan Dönmez’den yeni keşif sinyali: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin

KARADENİZ GAZI İÇİN TARİH VERDİ

İnşallah önümüzdeki yılın mart ayı gibi bir aksilik çıkmadığı takdirde bu gazı sisteme vereceğiz. Halihazırda şu anda işte yağmur altında biz buradayız.

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