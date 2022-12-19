Son dakika | Bakan Dönmez’den yeni keşif sinyali: Arkası gelecek, bizi izlemeye devam edin

Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz konusunda bugüne kadar dışa bağımlı bir ülke olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Doğal gazda yüzde 99'un üzerinde bağımlı bir ülkeydi. Buna rağmen hamdolsun arz güvenliğinde herhangi bir sıkıntı yaşatmadan hem hane halkımızın hem de sanayinizin hem iş yerlerimizin ihtiyacını karşıladık.