Giriş Tarihi: 15.08.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
10:56
SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımı hesaplarda...
Son daika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayarak evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.