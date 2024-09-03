Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
10:26
Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu! Evlilik kredisinde yeni dönem: İkinci bölüme geçildi
Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinde yeni dönemin başladığını duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu projesinin ilk pilot uygulamasının büyük ilgi gördüğünü belirten Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık." ifadelerini kullandı.