Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu! Evlilik kredisinde yeni dönem: İkinci bölüme geçildi
Giriş Tarihi: 03.09.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:26

Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu! Evlilik kredisinde yeni dönem: İkinci bölüme geçildi

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinde yeni dönemin başladığını duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu projesinin ilk pilot uygulamasının büyük ilgi gördüğünü belirten Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık." ifadelerini kullandı.

AA
Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu! Evlilik kredisinde yeni dönem: İkinci bölüme geçildi

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "evlilik kredisi" uygulamasında yeni bir aşamaya geçildiğini ve TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ın dahil edildiğini bildirdi.

Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu! Evlilik kredisinde yeni dönem: İkinci bölüme geçildi

"FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"

Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla ortaya çıkarılan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin aile kurmalarını desteklediklerini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu! Evlilik kredisinde yeni dönem: İkinci bölüme geçildi

Projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da başlattıklarını hatırlatan Göktaş, evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteğinin çok büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu! Evlilik kredisinde yeni dönem: İkinci bölüme geçildi

12 BİN 132 ÇİFT BAŞVURDU

Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını anımsatan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 12 bin 132 çift başvurdu, şu ana kadar şartları yerine getiren toplam 3 bin 963 çift, söz konusu krediden yararlandı." dedi.

Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu! Evlilik kredisinde yeni dönem: İkinci bölüme geçildi

EVLİLİK KREDİSİ UYGULAMASINDA İKİNCİ AŞAMA

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık." dedi.

SON DAKİKA