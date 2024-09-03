Son dakika: Bakan Göktaş duyurdu! Evlilik kredisinde yeni dönem: İkinci bölüme geçildi

EVLİLİK KREDİSİ UYGULAMASINDA İKİNCİ AŞAMA

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık." dedi.