SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı: Deprem bölgesi için yeni karar!

2023'ün ocak ila aralık, 2024'ün ocak ila ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannameleri/aylık prim ve hizmet bildirgelerinin 31 Ocak 2025'e kadar SGK'ye verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş olacağına dikkati çeken Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"6 Şubat 2023'ten önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 31 Aralık 2024'e kadar, 2023 yılı ocak ila aralık, 2024 yılı ocak ila ekim aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 2 Haziran 2025'e (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir. Yine ödeme vadesi geçmiş borçları, çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olan işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 6 Şubat 2023 ila 30 Kasım 2024 arasında sona eren taksitlerini 31 Aralık 2024'e kadar ödeyebilmeleri sağlanmıştır. İşveren borçları yönünden 6 Şubat 2023'ten önce ödeme süresi dolmuş borçlar için 31 Aralık 2024'e (bu tarih dahil), 6 Şubat 2023 ve sonrası erteleme kapsamına alınan borçlar için 2 Şubat 2025'e kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirilmiştir."