Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
16:01
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan açıkladı: Deprem bölgesi için yeni karar!
Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde işverenlerin ve çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 31.08.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30.11.2024 tarihine kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı.