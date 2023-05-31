SON DAKİKA! Bakan Nebati ’Kötü niyetli algı operasyonu’ diyerek açıkladı: ’CHP milletvekili uçakta provokasyon yaptı, sözlerim ona’

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, benim de yolcusu olarak yer aldığım Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır. İki gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir.

"GECİKMENİN ŞAHŞIMLA HİÇBİR ALAKASI YOK"



Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır.