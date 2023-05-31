SON DAKİKA! Bakan Nebati ’Kötü niyetli algı operasyonu’ diyerek açıkladı: ’CHP milletvekili uçakta provokasyon yaptı, sözlerim ona’

Son dakika haberi...THY'nin Ankara İstanbul uçağında hava şartları nedeniyle rötar yaptığı duyurulmasına rağmen CHP milletvekilinin uçağın Bakan Nebati nedeniyle rötar yaptığı şeklinde sözlü provokasyonu sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular. Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım." dedi.