Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 12:15

Son dakika: Bakan Nebati'den EYT açıklaması! İşverenlere kredi desteği: Hazırlıklar başlatıldı

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını belirten Bakan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.