Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Bakan Nebati'den EYT açıklaması! İşverenlere kredi desteği: Hazırlıklar başlatıldı
Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 12:15

Son dakika: Bakan Nebati'den EYT açıklaması! İşverenlere kredi desteği: Hazırlıklar başlatıldı

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu. EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını belirten Bakan Nebati, "Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Nebati’den EYT açıklaması! İşverenlere kredi desteği: Hazırlıklar başlatıldı

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından EYT ile ilgili açıklama yaptı.

Son dakika: Bakan Nebati’den EYT açıklaması! İşverenlere kredi desteği: Hazırlıklar başlatıldı

Bakan Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT ile ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlıkların başlatıldığını ifade etti.

SON DAKİKA: Bakan Nebati duyurdu: EYT için işverene kredi desteği! | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Bakan Nebati’den EYT açıklaması! İşverenlere kredi desteği: Hazırlıklar başlatıldı

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız (@csgbakanligi ) tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Son dakika: Bakan Nebati’den EYT açıklaması! İşverenlere kredi desteği: Hazırlıklar başlatıldı

Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır."

Son dakika: Bakan Nebati’den EYT açıklaması! İşverenlere kredi desteği: Hazırlıklar başlatıldı

EYT'DE ÇALIŞANA PRİM, İŞVERENE KIDEM DESTEĞİ GELİYOR

Öte yandan; Emeklilikte Yaşa Takılanlar için geri sayım sürerken çalışana 5 puanlık prim desteği, işverene de emekli olacak çalışana ödemesi için kıdem tazminatı desteği müjdesi geldi.

SON DAKİKA