Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
09:21
SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı: Swap stoku rekor oranda geriledi
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak." dedi.