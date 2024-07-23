SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı: Swap stoku rekor oranda geriledi

SWAP STOKU 144 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını ve finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğüne dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini bildirdi.

Şimşek, parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durumun dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacağını belirtti.