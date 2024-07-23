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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı: Swap stoku rekor oranda geriledi
Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:21

SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı: Swap stoku rekor oranda geriledi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı: Swap stoku rekor oranda geriledi

Son dakika haberleri: TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku rekor oranda geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı: Swap stoku rekor oranda geriledi

SWAP STOKU 144 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Kararlılıkla uyguladıkları program sayesinde risklerin azaldığını ve finansal piyasalarda normalleşmenin sürdüğüne dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stokunun 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini bildirdi.

Şimşek, parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durumun dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacağını belirtti.

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