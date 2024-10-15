SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Bölgemizdeki çatışmalar olmasaydı cari açık dengede olurdu

KÖRFEZ TURU BEKLENENİ VERDİ Mİ?

Yurt dışı temasları hakkında konuşan Bakan Şimşek, imalat sanayi ve sektörler açısından körfezin önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, turizmdeki katkılarına dikkat çekti. Şimşek, her iki tarafın menfaati gözetilerek diyaloglar kurduklarını belirtti.

"ABD'DE ÖNEMLİ BANKALARLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

G20 ve IMF toplantısı hakkındaki soruyu yanıtlayan Şimşek, "Amerikan Hazine Bakanı ve birçok ikili görüşmelerimiz olacak. Kalkınma bankaları ile bir araya geleceğiz. Onlara Türkiye ekonomisini anlatıyoruz. İlişkilerimizi sıcak tutuyoruz. Yoğun diyaloğumuzu devam ettireceğiz. Günde bazen 15'e yaklaşan toplantılarımız olacak" dedi.

"BÖLGEMİZDEKİ ÇATIŞMALAR OLMASAYDI CARİ AÇIK DENGEDE OLURDU"

Cari açığın Türkiye'nin yumuşak karnı olduğunu söyleyen Şimşek, "Cari açıkta iddialı bir hedef koymuştuk ama gelinen noktada hedefimizin çok daha altına geldi. Cari açık yüzde 1'in altına indi. Bölgemizdeki çatışmalar olmasaydı Türkiye'de büyük ihtimalle cari açık dengede olur." dedi.

Cari açıkta önemli bir eşiğin altına düşüldüğünü vurgulayan Şimşek, bu kapsamda yüksek teknoloji ürün üretimine destek sağlayacaklarını ve sanayide dönüşüm adımlarının bu noktada önemli olduğunu belirtti.

"ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Enflasyonun düşmeye devam edeceğini söyleyen Şimşek, "Enflasyonu daha hızlı bir tempoda düşürmeyi arzularız ancak hizmet enflasyonu arzuladığımız hızda düşmüyor. Hizmet enflasyonu bütün dünyada atalet, katılık içeriyor. Yani para politikasına daha gecikmeli tepki veriyor. Kira artışındaki üst limiti kaldırdık, kaldırınca yenilenen bütün kira sözleşmeleri son yıllardaki enflasyon farkını yansıttı. Hizmet enflasyonundaki katılık olmasaydı biz hedefimize daha da yaklaşmıştık." dedi.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİ FİYAT ARTIŞLARININ YAVAŞLAMASI ANLAMINA GELİYOR"

Şimşek, para politikasının yeniden inşasının zaman aldığını ve enflasyondaki düşüşün başladığını ve devam edeceğini esas olanın bu olduğunu ifade etti.

"Enflasyonun düşmesi demek fiyat artışlarının yavaşlaması demek, gerilemesi demek değil" diyen Şimşek, "Fiyat artışlarındaki yavaşlama devam edecek, bu program sonuç veriyor, uygulamakta kararlıyız." şeklinde konuştu.

"KONUT ARZININ ARTMASI KİRA ENFLASYONUNU ETKİLEYECEK"

Kredibiliteyi hedeflere yakınsayarak artıracaklarını belirten Şimşek, "Enflasyonda eninde sonunda hedeflerimizi tutturacağız, tutturmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kira artışlarının enflasyona etkisi bir yıl sonra normalleşmiş olacak" diyen Şimşek, konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyeceğini söyledi.

Yeşil dönüşümde hızlanılması gerektiğini belirten Şimşek, "Körfez'de yeşil dönüşüme inanılmaz bir rağbet var, iştah çok büyük. Bütün dünyada rağbet var ama körfezde özellikle var." dedi.

"EYT ETKİSİNİN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 2"

"Biz deprem yaralarını sarmayı önceliklendirdik" diyen Şimşek, "Bütçe açığına dair kendi bakanlık dönemimden önceki hazırlanmış bir raporda tedbirler alınmazsa bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 9.8 olabileceği hesaplanmış. Bu sene bütçe açığı çok büyük ihtimalle yüzde 5'in altında olacak. Seçim öncesi hayata geçirilen EYT'nin bu sene milli gelire oranla etkisi yüzde 2. Dolayısıyla bütçeyle ilgili çok önemli tedbirler aldık. Gerekeni yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"KAMU HARCAMA KONTROLÜ SÜRECEK"

Kamuda tasarruf paketi hakkındaki soruyu cevaplayan Şimşek, Özelleştirme İdaresi'nin yakında kamunun elinde olan araçların satışına başlayacağını belirtti.

"Gelir konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz, mali disiplin konusunda kafamızda zerre tereddüt yok" diyen Bakan Şimşek, "Son 10 yılda bütçede yaklaşık %9,1'lik sapma vardı. 2024'te bu sapma %1,5'in altında olacak" dedi.

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