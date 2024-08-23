Son dakika: Bakan Şimşek, istifa iddialarını yalanladı: Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Dolaşıma sokulan senaryolar doğru değil. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz." ifadelerini kullandı.