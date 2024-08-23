Giriş Tarihi: 23.08.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
22:48
Son dakika: Bakan Şimşek, istifa iddialarını yalanladı: Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa iddialarını yalanladı. Bakan Şimşek, dolaşıma sokulan senaryoların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!" ifadelerini kullandı.