Giriş Tarihi: 05.07.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
12:12
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten faiz ve enflasyon mesajı
Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Borçlanma faiz oranlarımız düşüyor. Programımız sayesinde ülkemize yatırımcı ilgisi artmaya ve CDS risk primimiz gerilemeye devam ediyor. Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir." dedi. İşte detaylar...