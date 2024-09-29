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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı!
Giriş Tarihi: 29.09.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:37

SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşletmelerin bir kısmının, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimizin, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemesi önem taşıyor" diyerek kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen tüm esnafları ve işletmeleri uyardı.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kartla ödeme almayan işletmelere yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı!

BAKAN ŞİMŞEK'TEN KREDİ KARTI VEYA BANKA KARTIYLA ÖDEME KABUL ETMEYEN İŞLETMELERE UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve mutlaka banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerektiğini belirterek, "İşletmelerin bir kısmının, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimizin, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemesi önem taşıyor." dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı!

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR ÇOK SAYIDA UYGULAMA DEVREYE ALINDI

Bakanlık tarafından kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin etkinleştirilmesine yönelik bugüne kadar çok sayıda uygulamanın devreye alındığına işaret eden Bakan Şimşek, bu kapsamda, perakende mal ve hizmet sunan esnaf ve işletmelerdeki banka kartlarıyla ödeme yapılmasına imkan sağlayan POS cihazlarıyla fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazların birleştirildiğini anımsattı.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı!

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR SATIŞLARIN KAYIT DIŞI BIRAKILMASINA ENGEL OLUYOR

Şimşek, bu düzenleme kapsamında geliştirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, banka kartlarıyla gerçekleştirilen ödemelerde slip ve fişin tek bir belge şeklinde çıkmasına imkan sağlayarak satışların kayıt dışı bırakılmasına engel olduğuna dikkati çekti.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı!

BANKA KARTI YA DA KREDİ KARTI İLE ÖDEME KABUL ETMEK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Bununla birlikte bazı mükelleflerin halen eski nesil cihaz kullanması ve ödemelerde kredi kartını kabul etmemesi üzerine çalışma yaptıklarını belirten Şimşek, geçen yıl sonunda yayımlanan bir tebliğle, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alması ve bu cihazlar üzerinden mutlaka banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme kabul etmesi zorunluluğu getirdiklerini vurguladı.

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