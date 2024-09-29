Giriş Tarihi: 29.09.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
11:37
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşletmelerin bir kısmının, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimizin, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemesi önem taşıyor" diyerek kredi kartı veya banka kartıyla ödeme kabul etmeyen tüm esnafları ve işletmeleri uyardı.