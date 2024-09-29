SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten kredi kartıyla ödeme kabul etmeyen işletmelere uyarı!

BANKA KARTI YA DA KREDİ KARTI İLE ÖDEME KABUL ETMEK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Bununla birlikte bazı mükelleflerin halen eski nesil cihaz kullanması ve ödemelerde kredi kartını kabul etmemesi üzerine çalışma yaptıklarını belirten Şimşek, geçen yıl sonunda yayımlanan bir tebliğle, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tüm mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alması ve bu cihazlar üzerinden mutlaka banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme kabul etmesi zorunluluğu getirdiklerini vurguladı.