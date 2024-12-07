Giriş Tarihi: 07.12.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024
09:51
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten CDS açıklaması: Ekonomi programımıza duyulan güvenin göstergesi
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün 250 baz puanın altına gerileyen Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İyileşen risk primi sayesinde dış finansmana erişimin kolaylaşacağını söyleyen Bakan Şimşek, düşüşün 2023 yılı Mayıs ayına göre gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan olduğuna da dikkat çekti.