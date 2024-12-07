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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten CDS açıklaması: Ekonomi programımıza duyulan güvenin göstergesi
Giriş Tarihi: 07.12.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 09:51

SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten CDS açıklaması: Ekonomi programımıza duyulan güvenin göstergesi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün 250 baz puanın altına gerileyen Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İyileşen risk primi sayesinde dış finansmana erişimin kolaylaşacağını söyleyen Bakan Şimşek, düşüşün 2023 yılı Mayıs ayına göre gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan olduğuna da dikkat çekti.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten CDS açıklaması: Ekonomi programımıza duyulan güvenin göstergesi

Son dakika haberleri: Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez dün 250 baz puanın altına düştü. X hesabı üzerinden konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, iyileşen risk primi sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken, dış finansman maliyetinin de düştüğünü söyledi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten CDS açıklaması: Ekonomi programımıza duyulan güvenin göstergesi

"EKONOMİ PROGRAMIMIZA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Bakan Şimşek, 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS risk priminin, ekonomi programına duyulan güvenin ve programın kazanımlarının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten CDS açıklaması: Ekonomi programımıza duyulan güvenin göstergesi

"İYİLEŞEN RİSK PRİMİMİZ SAYESİNDE DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK"

Düşüşün 2023 yılı Mayıs ayına göre gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan olduğuna dikkat çeken Şimşek, "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir." dedi.

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