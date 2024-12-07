SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten CDS açıklaması: Ekonomi programımıza duyulan güvenin göstergesi

"EKONOMİ PROGRAMIMIZA DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Bakan Şimşek, 2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS risk priminin, ekonomi programına duyulan güvenin ve programın kazanımlarının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.