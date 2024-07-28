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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklama
Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:45

SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklama

Son dakika haberi: Vergi düzenlemelerini içeren kanun Meclis'te kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen vergi yasasının vatandaşlara yük getirmediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklama

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklama geldi. Vergi yasasının vatandaşlara yük getirmediğini belirten Bakan Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır." dedi.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklama

VERGİ PAKETİ TBMM GENEL KURULU'NDAN GEÇTİ

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen vergi yasasının vatandaşlara yük getirmediğini belirten Bakan Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi.

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklama

VERGİ DÜZENLEMESİ KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEYİ HIZLANDIRACAK

Kanun; geliri, vergi güvenliğini, vergiye gönüllü uyumu ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede vergi dairesinin bilgisi dışında mükellefiyet tesis ettirmeksizin kayıt dışı faaliyette bulunmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda kesilecek vergi ziyaı cezası yüzde 50 artırımlı uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu'na bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelde değişiklik yapılmasıyla da kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi öngörülüyor.

Yasada bazı özel usulsüzlük cezalarının artırılması ve tekrarında artırılmış ceza uygulanması kapsamında düzenlemeler yer alıyor.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklama

Başkalarına ait banka hesaplarının, ödeme kaydedici cihazların ve POS cihazlarının kullanılması durumunda uygulanacak cezalar kanunla belirleniyor.

SON DAKİKA: Bakan Şimşek’ten vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) normal mesai saati haricinde ve daire dışında fiilen çalışan personeline, bu şekilde çalıştıkları her bir saat için 160 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda fazla çalışma ücreti ödenecek. Aylık 50 saati geçemeyecek şekilde ödeme yapılacak personel sayısı GİB taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan toplam memur ve sözleşmeli personel sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek. GİB taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan 4 bin personelin tamamının bu ödemeyi alması durumunda düzenlemenin bütçeye toplam etkisinin yıllık 348,6 milyon lira olması öngörülüyor.

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