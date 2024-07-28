Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
14:45
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten vergi düzenlemesine ilişkin yeni açıklama
Son dakika haberi: Vergi düzenlemelerini içeren kanun Meclis'te kabul edildi. Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen vergi yasasının vatandaşlara yük getirmediğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz." dedi.