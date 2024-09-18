SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye’de bir risk yok

Bakan Uraloğlu açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim.

Siber güvenlik alanında ciddi ilerlemeler kaydettik. Dünyada hiç bir ülke bir cihazın yüzde 100'ünü üretmiyor ama ana bileşenleri, yazılımı başta olmak üzere kendileri üretme gayreti içerisinde. Biz de bu gayretteyiz.

Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız.

(Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi) 2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız, hedefimiz bu. Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilecek.

Saatte 350 kilometre hızla giden Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'nde çalışmalar başladı, 2034 gibi bitirebiliriz. 80 dakikada İstanbul'a gidebileceğiz.

Kalkınma Yolu'nda proje hazırlıkları bitme aşamasında, finansmanını konuşuyoruz. 2025 yılı içinde başlamayla ilgili gayretimiz var.

Ayrıntılar geliyor...