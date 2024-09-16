Giriş Tarihi: 16.09.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
11:02
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu'ndan 'kişisel verilerinin çalındığı' iddiasına ilişkin açıklama
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 85 milyon kişinin kimlik verilerinin çalınması iddiasına ilişkin, "Türkiye'nin şu anda kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. Çok net olarak, buradan üzerine basa basa söylüyorum; geçmişte olup da konuşulmuş kendi içinde tartışılmış bir konuyu yıllar sonra gündeme getirip de sanki güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir." açıklamasında bulundu.