Ticaret Bakanlığı, geçen aylarda karkas et fiyatında yaşanan artış nedeniyle et fiyatlarına zam yapan kasapların karkas et fiyatının düşmesine rağmen fiyatlarını güncellemediğini tespit etti. Konuyla ilgili harekete geçen bakanlık ekipleri, fiyatları düşürmeyen kasaplara yönelik 81 ilde denetim başlattı. Denetim kapsamında haksız fiyat uygulayan kasaplara 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.