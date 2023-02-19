SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! İşte deprem nedeniyle 11 ile için atılan adımlar

Verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023'e kadar, Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 31.08.2023'e kadar uzatıldı. 2023 yılı 1'inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri ise alınmayacaktır.