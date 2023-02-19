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Haberler Galeri SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! İşte deprem nedeniyle 11 ile için atılan adımlar
Giriş Tarihi: 19.02.2023 15:48 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 15:48

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! İşte deprem nedeniyle 11 ile için atılan adımlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın attığı adımları duyurdu.

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! İşte deprem nedeniyle 11 ile için atılan adımlar

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük deprem sonrası devlet seferber oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı atılan adımları duyurdu.

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! İşte deprem nedeniyle 11 ile için atılan adımlar

İŞTE 11 İL İÇİN ATILAN ADIMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem nedeniyle atılan adımları tablo tablo sosyal medya hesabından paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

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SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! İşte deprem nedeniyle 11 ile için atılan adımlar

Depremden yoğun şekilde etkilenen; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 10 il ve depremden etkilenen Elazığ'da deprem tarihi itibarıyla MÜCBİR SEBEP hali ilan edildi.

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! İşte deprem nedeniyle 11 ile için atılan adımlar

Deprem bölgesindeki 669.562 faal mükellef tarafından 6.2.2023 ila 31.7.2023 tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri erteledik.

SON DAKİKA: Bakanlık duyurdu! İşte deprem nedeniyle 11 ile için atılan adımlar

Verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 15.08.2023'e kadar, Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 31.08.2023'e kadar uzatıldı. 2023 yılı 1'inci geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannameleri ise alınmayacaktır.

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