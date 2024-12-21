Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
09:28
SON DAKİKA: Bakanlıktan telefon ve posta yoluyla gelen arama ve mesajlar için rahatlatan karar!
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, telefon numarası ve posta üzerinden gelen arama ve mesajlar için yeni bir karara imza attı. Alıcıların onayının alınmasıyla İYS'ye kaydedilen hizmet sağlayıcılarının kullandığı aracılara yetki düzenlemesi getirildi. Bakanlık, uygulamada birçok hizmet sağlayıcısının yükümlülüklerini bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler (entegratör) aracılığıyla yerine getirdiğini gördüklerini aktardı. Milyonlarca veriyi elinde bulunduran bu entegratörlerin faaliyetlerinin kamu tarafından düzenlenmediği ve denetlenmediği için ciddi siber güvenlik riskleri doğurduğu için entegratörlerin Bakanlıktan yetki alması zorunluluğu getirildi. Buna göre söz konusu hizmetler, yetki alınmadan sunulmayacak.