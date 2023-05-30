Giriş Tarihi: 30.05.2023 07:19
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
07:19
Son dakika | Başkan Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: Yeni kabine, 6 milyonluk istihdam
Son dakika haberler: Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki turda da seçimin açık ara galibi olmasının ardından Türkiye Yüzyılı projeleri hızla hayata geçirilecek. Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklayarak yemin etmesinin ardından ekonomide hareketliliği arttıracak adımlar atılacak. 5 yılda 6 milyon istihdam hedefi ve vatandaşın gelirini artırmak için hemen düğmeye basılacak. Hayat pahalılığına karşı köklü reformlar yapılacak. Fahiş kira artışının önüne geçilecek. İşte ekonomide yeni yol haritası