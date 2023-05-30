Son dakika | Başkan Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: Yeni kabine, 6 milyonluk istihdam

Son dakika ekonomi haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni bir demokrasi zaferine imza atarken, ekonomin rotasını "uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı üretim" olarak açıkladı. Bu yıl öngörülen 455 milyar liralık yatırım ve beş yıllık dönemde 6 milyonluk istihdam hedefi ile vatandaşın gelirini artırmak için Meclis açılır açılmaz öncelikli yasal düzenlemeler ve adımlar hayata geçirilecek.