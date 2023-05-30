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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: Yeni kabine, 6 milyonluk istihdam
Giriş Tarihi: 30.05.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 07:19

Son dakika | Başkan Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: Yeni kabine, 6 milyonluk istihdam

Son dakika haberler: Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki turda da seçimin açık ara galibi olmasının ardından Türkiye Yüzyılı projeleri hızla hayata geçirilecek. Başkan Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklayarak yemin etmesinin ardından ekonomide hareketliliği arttıracak adımlar atılacak. 5 yılda 6 milyon istihdam hedefi ve vatandaşın gelirini artırmak için hemen düğmeye basılacak. Hayat pahalılığına karşı köklü reformlar yapılacak. Fahiş kira artışının önüne geçilecek. İşte ekonomide yeni yol haritası

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Başkan Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: Yeni kabine, 6 milyonluk istihdam

Son dakika ekonomi haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni bir demokrasi zaferine imza atarken, ekonomin rotasını "uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı üretim" olarak açıkladı. Bu yıl öngörülen 455 milyar liralık yatırım ve beş yıllık dönemde 6 milyonluk istihdam hedefi ile vatandaşın gelirini artırmak için Meclis açılır açılmaz öncelikli yasal düzenlemeler ve adımlar hayata geçirilecek.

Son dakika | Başkan Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: Yeni kabine, 6 milyonluk istihdam

YENİ KABİNE GÜVEN VE İSTİKRAR EKİBİ

Yeni kabinenin en geç pazartesi açıklanması beklenirken ekonomide de yeni dönemin "güven ve istikrar" ekibi belirlenecek. AK Parti ekonomi kurmayları Hükümet Programı'nın ekonomi ayağını hazırlayacak. Programda, seçim sonuçları ve toplumun tüm kesiminden gelen talepler dikkate alınacak.

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Son dakika | Başkan Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: Yeni kabine, 6 milyonluk istihdam

Nüfusu artan, fiyat artışlarının en çok hissedildiği şehirlerin tek tek yeniden yapılandırılması sağlanacak. Meclis'in gündemine gelecek ilk yasal düzenleme temmuz ayında sona erecek kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25'lik tavan uygulamasının süresinin uzatılması olacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: Yeni kabine, 6 milyonluk istihdam

KİRALARA ÖNLEM

Fahiş kira artışının önünü geçmek için Türk Ceza Kanunu'nda hapis, idari para cezasını içeren düzenlemeler de bu yasama döneminde tamamlanacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan ekonomide rotayı çizdi: Yeni kabine, 6 milyonluk istihdam

KİŞİ BAŞINA 16 BİN DOLAR

Yeni kabinede görev alacak ekonomi ekibi 5 yıllık Ekonomi Eylem Planı'nı uygulamaya alacak. Türkiye'yi üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen, yüzde 5.5 büyüme, 1.5 trilyon dolarlık milli gelir, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar devreye girecek. Yeni ekonomi yönetimi, "reel sektörü güçlendirme, gençlere destek, yatırım, kalkınma ve büyük projelere ivme kazandırma, sosyal politikaları yaygınlaştırma ve yeni nesil atılımlara" odaklanacak.

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