Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu! İkinci el araç fiyatına düzenleme: Bakanlık düğmeye bastı
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:37

Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu! İkinci el araç fiyatına düzenleme: Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların üretici veya distribütörce tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde fiyattan ilanla pazarlanmasına 2024'e kadar kısıtlama getirildiğini açıkladı. İkinci el araç fiyatına ilişkin yeni düzenleme 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yönetmeliğe aykırı ilanlara 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından sıfır ve ikinci el araç fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında oluşan balonu yakından takip ediyoruz. Bu meselenin üstüne gideceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AJANSLAR
Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu! İkinci el araç fiyatına düzenleme: Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan konuya yönelik yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında etkinliği sağlamak için çalışmalara titizlikle devam edildiği bildirildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu! İkinci el araç fiyatına düzenleme: Bakanlık düğmeye bastı

15 TEMMUZ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Otomotiv sektöründe gerçekleşen stokçuluk eylemleri ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına ilave tedbirlerin uygulamaya alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenleme 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek olup, tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerek bireysel gerekse ticari ilanlarını kapsamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İkinci el araç fiyatlarına düzenleme! Bakanlık düğmeye bastı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu! İkinci el araç fiyatına düzenleme: Bakanlık düğmeye bastı

300 BİN LİRAYA KADAR CEZA UYGULANACAK

Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında "ilan platformları" tarafından uyarılacağına işaret edilerek, "Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlar ile ilan verene ilişkin bilgiler, ilan platformu tarafından Bakanlığımıza iletilecektir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu! İkinci el araç fiyatına düzenleme: Bakanlık düğmeye bastı

SAVUNMALARI TALEP EDİLİYOR

Bakanlık tarafından 6 ay süreyle (1 Ocak 2024 tarihine kadar) uzatılmasına karar verilen "6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına" aykırılık teşkil eden satışlara kısıtlama getirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu! İkinci el araç fiyatına düzenleme: Bakanlık düğmeye bastı

"Bu düzenlemeye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle satış yapanların yanı sıra bir takvim yılı içinde yetki belgesiz 3 ve üzeri ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişilerin '6 ay-6 bin kilometre düzenlemesine' aykırı satışları noterlikler nezdinde engellenmektedir. Bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ışığında, gerçek ve tüzel kişilerin ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları mercek altına alınmış olmaktadır. 2023 yılı içinde yetki belgesi olmadan, 3'ten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan bireysel ve kurumsal satıcılar tespit edilmiş olup, bu satıcılardan söz konusu satışlara ilişkin savunmaları talep edilmektedir.

SON DAKİKA