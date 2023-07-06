Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine sonrası duyurmuştu! İkinci el araç fiyatına düzenleme: Bakanlık düğmeye bastı

300 BİN LİRAYA KADAR CEZA UYGULANACAK

Bu kısıtlama kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında "ilan platformları" tarafından uyarılacağına işaret edilerek, "Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlar ile ilan verene ilişkin bilgiler, ilan platformu tarafından Bakanlığımıza iletilecektir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.