Son dakika | Başkan Erdoğan maaş artışını resmen duyurdu! İşte zamlı maaşlar

Son dakika 2023 emekli maaşı habeleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7 bin 500 lira olarak inşallah buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi. Maaş ve aylık artışlarıyla ilgili gerekli çalışmaların ilgili bakanlıklarla yapıldığı ve tamamlandığını duyuran Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Erdoğan ekonomide atılan adımlar dışında yeni konutlar ve Türkiye'nin dünyada konuşulan yeni ve gelecek perspektifli girişimi TOGG ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı. İşte Erdoğan'ın dün duyurduğu müjdelerin ayrıntıları...