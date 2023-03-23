Giriş Tarihi: 23.03.2023 08:17
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
09:41
Son dakika | Başkan Erdoğan maaş artışını resmen duyurdu! İşte zamlı maaşlar
Son dakika maaş zammı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında milyonların beklediği müjdeleri duyurdu. Yeni maaşları duyuran Erdoğan ilgili bakanlıklarla birlikte aldıkları kararı açıkladı ve özellikle en düşük emekli maaşında yapılan 2 bin TL'lik artış takdir topladı. İşte Başkan Erdoğan'ın aylık artışı ve yeni maaş hesabına ilişkin açıklaması ve gündemdeki diğer konularla ilgili yaptığı kritik çıkışlar.