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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan maaş artışını resmen duyurdu! İşte zamlı maaşlar
Giriş Tarihi: 23.03.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:41

Son dakika | Başkan Erdoğan maaş artışını resmen duyurdu! İşte zamlı maaşlar

Son dakika maaş zammı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında milyonların beklediği müjdeleri duyurdu. Yeni maaşları duyuran Erdoğan ilgili bakanlıklarla birlikte aldıkları kararı açıkladı ve özellikle en düşük emekli maaşında yapılan 2 bin TL'lik artış takdir topladı. İşte Başkan Erdoğan'ın aylık artışı ve yeni maaş hesabına ilişkin açıklaması ve gündemdeki diğer konularla ilgili yaptığı kritik çıkışlar.

Son dakika | Başkan Erdoğan maaş artışını resmen duyurdu! İşte zamlı maaşlar

Son dakika 2023 emekli maaşı habeleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık. Buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7 bin 500 lira olarak inşallah buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi. Maaş ve aylık artışlarıyla ilgili gerekli çalışmaların ilgili bakanlıklarla yapıldığı ve tamamlandığını duyuran Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Erdoğan ekonomide atılan adımlar dışında yeni konutlar ve Türkiye'nin dünyada konuşulan yeni ve gelecek perspektifli girişimi TOGG ile ilgili de önemli bir açıklama yaptı. İşte Erdoğan'ın dün duyurduğu müjdelerin ayrıntıları...

Son dakika | Başkan Erdoğan maaş artışını resmen duyurdu! İşte zamlı maaşlar

MASA KAVGAYA DEVAM EDERKEN CUMHUR İTTİFAKININ GÜNDEMİ DEPREM VE MİLLETİMİZ

Konuşmasına bu gece itibarıyla ramazan ayının idrak edildiğini anımsatarak başlayan Erdoğan, "Bu gece sahura kalkacağız ve ramazanın o manevi havasını inşallah teneffüs etmeye başlayacağız. Tüm İslam alemi için bu manevi huzur, özellikle depremde ebediyete uğurladığımız şehitlerimizin rahmetine ve onların şehadet makamının yücelmesine vesile olsun. Bu arada 100 bini aşkın yaralımız var, bütün yaralılarımızın şifa bulmasına vesile olsun." dedi. Erdoğan şöyle devam etti...

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Son dakika | Başkan Erdoğan maaş artışını resmen duyurdu! İşte zamlı maaşlar

KANDİL'İ MASAYA ORTAK ETTİ

Şu anda o masanın ortaya çıkardığı aday, biz cumhurbaşkanı olduğumuz zaman bizim bir başkan yardımcısıyla çıktığımız yolda bizimle istihza ediyordu, alay ediyordu. 'Kaç tane cumhurbaşkanı yardımcısı yanına alacak' diyordu. Şimdi bana sorduğu bu soruyu şu anda bay bay Kemal, 'bir tane değil, beş tane değil, on beş tane değil, cumhurbaşkanına kimse böyle bir soru soramaz ki. Bu on beş de olur, yüz elli de olur, bin beş yüz de olur.' diyor. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Kaldı ki daha ileri gitti. Şu anda Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak taltif ettiğini söylüyor. Öbür tarafta terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da ne yaptı? Onu da masaya ortak etti.

Son dakika | Başkan Erdoğan maaş artışını resmen duyurdu! İşte zamlı maaşlar

HDP HEP MASADAYDI VE BU MASANIN ORTAĞIYDI

HDP zaten en başından beri bu masanın yedinci ortağı idi. Biz ne dedik, 'Gizli ortak var.' Nerede? 'Masanın altında' demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı böylece. CHP ile HDP'nin azami müşterekleri olduğunu biliyoruz. Ama bunu milletimize anlatmamız gerekiyordu. Düşünün HDP eşittir PKK'dır. HDP eşittir YPG/PYD'dir. Kandil'deki terörist elebaşıları da zaten altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar. HDP'nin destek verdiği bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar.

Başkan Erdoğan müjdeyi canlı yayında verdi! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu | Video

Son dakika | Başkan Erdoğan maaş artışını resmen duyurdu! İşte zamlı maaşlar

SON DAKİKA | EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM; İŞTE YENİ EMEKLİ AYLIKLARI

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emeklilere yönelik bir müjdesi vardı; en düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Nasıl bir çalışma söz konusu ve asgari ücret için de benzer bir düzenleme, yeni bir artış söz konusu olur mu ara dönemde?" şeklindeki soruyu Erdoğan, şöyle yanıtladı:

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