Son dakika | Başkan Erdoğan talimat vermişti piyasanın yüzde 20 altında ucuz et satışı başladı

"TÜRKİYE'NİN ET KAYNAĞINDA, KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANDA SORUNU YOK"

Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:

Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.