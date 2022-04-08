Giriş Tarihi: 08.04.2022 07:58
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
08:03
Son dakika | Başkan Erdoğan talimat vermişti piyasanın yüzde 20 altında ucuz et satışı başladı
Et fiyatlarına ilişkin son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine atılana adımlar et fiyatlarında zam ve spekülasyonun önüne geçti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz et satışı gerçekleşeceğini aktardı. İşte son dakika haberinin detayları