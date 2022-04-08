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Haberler Galeri Son dakika | Başkan Erdoğan talimat vermişti piyasanın yüzde 20 altında ucuz et satışı başladı
Giriş Tarihi: 08.04.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 08:03

Son dakika | Başkan Erdoğan talimat vermişti piyasanın yüzde 20 altında ucuz et satışı başladı

Et fiyatlarına ilişkin son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine atılana adımlar et fiyatlarında zam ve spekülasyonun önüne geçti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında ucuz et satışı gerçekleşeceğini aktardı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika | Başkan Erdoğan talimat vermişti piyasanın yüzde 20 altında ucuz et satışı başladı

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde ucuz et satışının başladığını duyurdu.

Son dakika | Başkan Erdoğan talimat vermişti piyasanın yüzde 20 altında ucuz et satışı başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, özellikle et fiyatlarında fırsatçılığın da fahiş fiyatlamanın önüne geçilmesine ilişkin uygulamayı aktardığı bir dizi açıklamalarda bulundu

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Son dakika | Başkan Erdoğan talimat vermişti piyasanın yüzde 20 altında ucuz et satışı başladı

"Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır." diyen Bakan Kirişçi, "Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz." dedi.

Son dakika | Başkan Erdoğan talimat vermişti piyasanın yüzde 20 altında ucuz et satışı başladı

"TARIMSAL ÜRÜNLERLE İLGİLİ DÜNYA GENELİNDE BİR SIKINTI YAŞANIYOR"

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşandığını dile getiren Kirişçi, "Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor." dedi.

Son dakika | Başkan Erdoğan talimat vermişti piyasanın yüzde 20 altında ucuz et satışı başladı

"TÜRKİYE'NİN ET KAYNAĞINDA, KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANDA SORUNU YOK"

Bakan Kirişçi, şu ifadeleri kullandı:

Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok.

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