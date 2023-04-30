Giriş Tarihi: 30.04.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 09:26

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Asgari ücretli, memur ve emeklinin geliri artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretli, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam ve emekliye refah payı verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesi için çalışma başlattı. En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasıyla bunun üzerinde aylık alanlar arasındaki makas yapılan zamla kapatılacak. Bugün itibariyle emeklilerin yaklaşık 9 milyonu 7500 lira, 6 milyonu da bunun üzerinde aylık alıyor.