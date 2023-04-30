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Haberler Galeri Başkan Erdoğan talimatı verdi! Asgari ücretli, memur ve emeklinin geliri artıyor
Giriş Tarihi: 30.04.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 09:26

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Asgari ücretli, memur ve emeklinin geliri artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretli, memur ve emeklilere enflasyonun üzerinde zam ve emekliye refah payı verilmesi için çalışmaların yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenmesi için çalışma başlattı. En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasıyla bunun üzerinde aylık alanlar arasındaki makas yapılan zamla kapatılacak. Bugün itibariyle emeklilerin yaklaşık 9 milyonu 7500 lira, 6 milyonu da bunun üzerinde aylık alıyor.

HAZAL ATEŞ
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Asgari ücretli, memur ve emeklinin geliri artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların gelirini artıracak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Temmuz ayında emekliler, kamu çalışanlarının tamamını kapsayan düzenleme yapılacak.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Asgari ücretli, memur ve emeklinin geliri artıyor

Bakan Bilgin'in ifadesiyle "Aşağıdakiler yukarıya, yukarıdakiler biraz daha yukarıya" taşınacak.

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Başkan Erdoğan talimatı verdi! Asgari ücretli, memur ve emeklinin geliri artıyor

En düşük emekli aylığının 7500 liraya çıkarılmasının ardından uzun yıllar prim ödeyip aylığı aynı seviyede kalan emekliler bu duruma tepki göstermişti.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Asgari ücretli, memur ve emeklinin geliri artıyor

Yapılacak düzenlemeyle 7500 liranın üzerinde aylığı olanlara da enflasyon zammı dışında refah payı yoluyla ekstra artış sağlanacak.

Başkan Erdoğan talimatı verdi! Asgari ücretli, memur ve emeklinin geliri artıyor

AKADEMİSYENLERİN MAAŞI ARTACAK

Kamuda çalışan doktor, sağlık çalışanlarının ardından üniversitelerde görevli akademisyenlerin maaşlarının da yükselmesi için çalışma yapıldı.

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