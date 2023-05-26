Giriş Tarihi: 26.05.2023 21:42
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
21:46
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret temmuz zammı açıklaması! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiren mesajlar
Son dakika asgari ücret zammı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AHaber-ATV ortak canlı yayınında milyonlarca çalışan, emekli ve memuru ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, asgari ücret konusunda hesaplamaların sürdüğünü kaydederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız" dedi. Başkan Erdoğan, memur maaş zammı ve EYT düzenlemesine de değindi. İşte detaylar...