SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret temmuz zammı açıklaması! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiren mesajlar

Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi. Ekonomi programımız planlı şekilde işliyor. Enflasyonu tek haneli rakamlara inşallah yine biz indireceğiz. Biz bunu yaptık. Bizim tecrübemiz buna yeter." mesajını verdi.