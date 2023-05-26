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Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret temmuz zammı açıklaması! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiren mesajlar
Giriş Tarihi: 26.05.2023 21:42 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 21:46

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret temmuz zammı açıklaması! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiren mesajlar

Son dakika asgari ücret zammı haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AHaber-ATV ortak canlı yayınında milyonlarca çalışan, emekli ve memuru ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, asgari ücret konusunda hesaplamaların sürdüğünü kaydederek, "Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız" dedi. Başkan Erdoğan, memur maaş zammı ve EYT düzenlemesine de değindi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret temmuz zammı açıklaması! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiren mesajlar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşı ile birlikte EYT düzenlemesine dair ATV-AHaber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret temmuz zammı açıklaması! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiren mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz." dedi.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret temmuz zammı açıklaması! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiren mesajlar

Başkan Erdoğan, "EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor." diye konuştu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret temmuz zammı açıklaması! Milyonlarca emekli, memur ve çalışanı ilgilendiren mesajlar

Erdoğan, "Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi. Ekonomi programımız planlı şekilde işliyor. Enflasyonu tek haneli rakamlara inşallah yine biz indireceğiz. Biz bunu yaptık. Bizim tecrübemiz buna yeter." mesajını verdi.

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