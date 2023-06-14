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Haberler Galeri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı ve memur maaşı açıklaması! Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi
Giriş Tarihi: 14.06.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 23:15

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı ve memur maaşı açıklaması! Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ekonomiye dair milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, asgari ücret zammı, memur maaşı, engelli, engelli yakını ve yaşlı aylığı ödemelerine değindi. Erdoğan, asgari ücret konusunda komisyonun çalışmalara başladığını vurgularken, memur maaşı konusunda ise 'Süreci yakında başlatıyoruz' mesajını verdi. İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammı ve memur maaşı açıklaması! Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Başkan Erdoğan, asgari ücret zammı ve memur maaş artış oranı konusuna ayrı bir parantez açarak milyonları yakından ilgilendiren mesajlar verdi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammı ve memur maaşı açıklaması! Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başladı. İnşallah tüm tarafların içine sinecek bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammı ve memur maaşı açıklaması! Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi

ÖDEMELER BAYRAM ÖNCESİ YAPILACAK

Başkan Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alıyor, toplam 1,4 milyon kardeşimizi bayramdan önce sevindiriyoruz." mesajını verdi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammı ve memur maaşı açıklaması! Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi

Erdoğan, "Memur maaş artış oranlarıyla ilgili meclis sürecini yakında başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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