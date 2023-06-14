SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret zammı ve memur maaşı açıklaması! Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri erkene çekildi

Giriş Tarihi: 14.06.2023 23:11
Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
23:15
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ekonomiye dair milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, asgari ücret zammı, memur maaşı, engelli, engelli yakını ve yaşlı aylığı ödemelerine değindi. Erdoğan, asgari ücret konusunda komisyonun çalışmalara başladığını vurgularken, memur maaşı konusunda ise 'Süreci yakında başlatıyoruz' mesajını verdi. İşte son dakika haberinin detayları!