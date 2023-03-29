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Haberler Galeri SON DAKİKA: Başkan Erdoğan peş peşe açıkladı! Elektrik ve doğal gaza indirim geliyor: Arefe gününde yeni müjde gelecek!
Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 14:05

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan peş peşe açıkladı! Elektrik ve doğal gaza indirim geliyor: Arefe gününde yeni müjde gelecek!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında peş peşe müjdeler verdi. "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Arife günü Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken yeni müjdeler verileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan peş peşe açıkladı! Elektrik ve doğal gaza indirim geliyor: Arefe gününde yeni müjde gelecek!

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayından itibaren elektrik ve doğal gaz fiyatlarında indirim yapılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan arife günde yeni müjdeler verileceği belirtti.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan peş peşe açıkladı! Elektrik ve doğal gaza indirim geliyor: Arefe gününde yeni müjde gelecek!

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA İNDİRİM

Başkan Erdoğan, AK Parti Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan peş peşe açıkladı! Elektrik ve doğal gaza indirim geliyor: Arefe gününde yeni müjde gelecek!

BAŞKAN ERDOĞAN: 2 BAYRAMI BİR ARADA YAŞAYACAĞIZ

Erdoğan, "Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Arama sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla 2 bayramı bir arada yaşayacağız." diye konuştu.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan peş peşe açıkladı! Elektrik ve doğal gaza indirim geliyor: Arefe gününde yeni müjde gelecek!

27 NİSAN'DA AKKUYA NGS'YE YAKIT YÜKLENECEK

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek, nükleer tesis statüsü kazandıracaklarını belirtti.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan peş peşe açıkladı! Elektrik ve doğal gaza indirim geliyor: Arefe gününde yeni müjde gelecek!

1000 MADENCİ ALINACAK

Başkan Erdoğan ayrıca, "10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. TTK'ya 1000 madenci alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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