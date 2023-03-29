Giriş Tarihi: 29.03.2023 14:05 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 14:05

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan peş peşe açıkladı! Elektrik ve doğal gaza indirim geliyor: Arefe gününde yeni müjde gelecek!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında peş peşe müjdeler verdi. "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca Arife günü Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken yeni müjdeler verileceğinin altını çizdi. İşte detaylar...