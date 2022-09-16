Giriş Tarihi: 16.09.2022 07:05
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022
07:43
Son dakika | Başvuruları başlayan TOKİ konutlarında bölgeye göre sistem belirlendi
TOKİ başvuruları başlayan ucuz konutlarda son dakika haberleri: Sosyal konut hamlesinde devletin maliyetin yüzde 40'ını üstlenmesi vatandaşı rahatlattı. Konutlarda bölgeye göre sistem belirlendi. SABAH'ın ulaştığı bilgiler konut projesindeki kritik detayları ortaya çıkardı. TOKİ konut taksitleri de projenin katkı boyutunu gözler önüne serdi. İstanbul'da 3+1 büyüklüğündeki bir evin 1 milyon 583 bin lira olan maliyeti vatandaşa 950 bin liraya kadar düştü. Ankara'da 2+1 evde ödeme 500 bin TL azaldı.