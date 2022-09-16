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Haberler Galeri Son dakika | Başvuruları başlayan TOKİ konutlarında bölgeye göre sistem belirlendi
Giriş Tarihi: 16.09.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 07:43

Son dakika | Başvuruları başlayan TOKİ konutlarında bölgeye göre sistem belirlendi

TOKİ başvuruları başlayan ucuz konutlarda son dakika haberleri: Sosyal konut hamlesinde devletin maliyetin yüzde 40'ını üstlenmesi vatandaşı rahatlattı. Konutlarda bölgeye göre sistem belirlendi. SABAH'ın ulaştığı bilgiler konut projesindeki kritik detayları ortaya çıkardı. TOKİ konut taksitleri de projenin katkı boyutunu gözler önüne serdi. İstanbul'da 3+1 büyüklüğündeki bir evin 1 milyon 583 bin lira olan maliyeti vatandaşa 950 bin liraya kadar düştü. Ankara'da 2+1 evde ödeme 500 bin TL azaldı.

SEDA TABAK
Son dakika | Başvuruları başlayan TOKİ konutlarında bölgeye göre sistem belirlendi

Son dakika haberler: Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde başvuru süreci başladı ve vatandaşlar eve koştu. Hükümet, ilk günden rekor talebin geldiği 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında tüm dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için maliyetin yüzde 40'ını karşıladı. Yapılan indirimle birlikte ev fiyatları 400 ila 600 bin lira, ev taksitleri de 2 bin liraya kadar indirildi.

Ayrıca bölgeye göre özel sistem geliştirildi. İşte başvuruları başlayan TOKİ evlerinin ödeme planı ve bölgeye göre özel sistemin detayları...

Son dakika | Başvuruları başlayan TOKİ konutlarında bölgeye göre sistem belirlendi

Yüzyılın konut hamlesinde yüzde 40 indirimli satışa çıkarılacak evlerin ödeme planı da netleşti. Örnek plan 2+1 75 ve 85 metrekare, 3+1 105 metrekare daire tiplerine göre belirlendi. Buna göre İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 131 bin 700 lira olan konut, kampanya kapsamında yüzde 40 devletin sübvanse etmesiyle vatandaşa 679 bin liraya gelmiş olacak.

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Son dakika | Başvuruları başlayan TOKİ konutlarında bölgeye göre sistem belirlendi

SON DAKİKA | TOKİ KONUTLARINDA TAKSİT 4 BİNDEN 2 BİNE DÜŞTÜ

Aynı tip dairelerin 113 bin 170 lira olan peşinat bedeli 67 bin 900'e, taksitleri de 4 bin 243 liradan 2 bin 546 liraya gelecek. Yine aynı illerde maliyet fiyatı 1 milyon 283 bin 400 lira olan 85 metrekarelik 2+1 dairenin fiyatı yüzde 40 indirimle 770 bin liraya düştü. Yüzde 10'luk peşinat bedeli de 128 bin 340 liradan, 77 bin liraya çekildi. 20 yıl vadeli taksit ödemeleri ise 4 bin 812 liradan, 2 bin 887 liraya geliyor. Aynı illerde maliyeti 1 milyon 583 bin 400 lira olan 3+1 tipinde 105 metrekarelik konutun kampanya kapsamında fiyatı 950 bin liraya düşecek.

Son dakika | Başvuruları başlayan TOKİ konutlarında bölgeye göre sistem belirlendi

1.5 milyonluk daire 900 bin TL'ye satılacak

158 bin 340 lira olan peşinat bedeli 95 bine, taksitleri de yine yüzde 40 indirimle 5 bin 938 liradan 3 bin 563 liraya çekildi. Adana, Kayseri, Konya, Gaziantep ve Samsun gibi büyükşehirlerde 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 71 bin 700 lira olan konut, kampanya kapsamında yüzde 40 devletin sübvanse etmesiyle vatandaşa 643 bin liraya gelmiş olacak. Peşinatlar 107 bin 170 liradan 63 bin 300'e, aylık taksitler ise 4 bin 18 liradan 2 bin 411 liraya düştü. 2+1 85 metrekarelik dairenin maliyet fiyatı 1 milyon 215 bin liradan yüzde 40 indirimle 729 bine, peşinat 121 bin 500'den 72 bin 900'e, aylık taksitler ise 4 bin 556 liradan, 2 bin 733 liraya gelecek. Aynı şehirlerde bulunan maliyeti 1 milyon 500 bin lira olan 3+1 105 metrekarelik konut, 900 bin liraya satılacak.

Son dakika | Başvuruları başlayan TOKİ konutlarında bölgeye göre sistem belirlendi

PEŞİNAT 60 BİN LİRA

Büyükşehir olmayan illerde ise 2+1 75 metrekare tipinde maliyeti 1 milyon 13 bin 400 lira olan konut, kampanya kapsamında yüzde 40 devletin sübvanse etmesiyle vatandaşa 608 bin liraya gelmiş olacak. Peşinatlar 101 bin 340 liradan 60 bin 800'e, aylık taksitler ise 3 bin 800 liradan 2 bin 280 liraya düştü. Maliyeti 1 milyon 416 bin lira olan 3+1 105 metrekarelik konut, 850 bin liraya satılacak.

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