Son dakika | Başvuruları başlayan TOKİ konutlarında bölgeye göre sistem belirlendi

Son dakika haberler: Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde başvuru süreci başladı ve vatandaşlar eve koştu. Hükümet, ilk günden rekor talebin geldiği 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında tüm dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için maliyetin yüzde 40'ını karşıladı. Yapılan indirimle birlikte ev fiyatları 400 ila 600 bin lira, ev taksitleri de 2 bin liraya kadar indirildi.

Ayrıca bölgeye göre özel sistem geliştirildi. İşte başvuruları başlayan TOKİ evlerinin ödeme planı ve bölgeye göre özel sistemin detayları...