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Haberler Galeri SON DAKİKA | Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar olacak! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 08:56

SON DAKİKA | Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar olacak! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Son dakika haberleri...Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için zam gündeme geldi. Ramazan Bayramı öncesi ödenecek 2022 yılının birinci bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek' sorusuna cevap arıyor. Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş ve 1.000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl gelen zam ile beraber 1.100 TL olarak revize edilmişti. 2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

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SON DAKİKA | Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar olacak! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Son dakika haberi...Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyeleri ödenecek. 14 milyon emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ödemeler nereye yapılacak? Başvuru gerekiyor mu? Yeni emekli olan bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte tüm detayları ile beraber 2022 yılının ilk emekli bayram ikramiyesi ödemesi için öne çıkan gelişmeler...

SON DAKİKA | Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar olacak! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Emekliler o yıl toplamda 2.000 TL bayram ikramiyesi aldı. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi zammı yüzde 10 şeklinde gerçekleşti. Yani emekli ve hak sahipleri 2 bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda 2.200 TL ödeme aldı.

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SON DAKİKA | Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar olacak! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

2022 yılı için de bayram ikramiyesi zammı konusu merak konusu oldu. 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor.

SON DAKİKA | Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar olacak! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Ramazan Bayramı öncesi Nisan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklifin TBMM'nin gündemine getirilmesi ve bu teklifin içerisinde de bayram ikramiyesi zammı ile ilgili bir düzenlemenin olması bekleniyor.

SON DAKİKA | Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar olacak! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Bu teklif ile birlikte, her yıl yapılan 'Bayram ikramiyesi zammı' tartışmalarının son bulması için, enflasyon oranında artış maddesi gündeme geldi.

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