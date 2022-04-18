Giriş Tarihi: 18.04.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 08:56

SON DAKİKA | Bayram ikramiyesi 2022 ne kadar olacak! Nefesler tutuldu: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Son dakika haberleri...Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için zam gündeme geldi. Ramazan Bayramı öncesi ödenecek 2022 yılının birinci bayram ikramiyesi için nefesler tutuldu. Milyonlarca kişi 'Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman verilecek' sorusuna cevap arıyor. Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş ve 1.000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl gelen zam ile beraber 1.100 TL olarak revize edilmişti. 2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Ne zaman hesaplara yatacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...