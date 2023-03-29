Son dakika: BES’te kalana avantajlı kredi imkanı! EYT’liler de yararlanabilecek: İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Katılımcı sayısı 15 milyona, fon büyüklüğü 455 milyar liraya yaklaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kalana avantajlı kredi imkânı geldi. BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan evlilik, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçları için avantajlı koşullarla ucuz kredi çekebilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında emekli olanlar da ister emekli ikramiyeleri ister aylıkları ile BES'e dâhil olarak yüksek fon getirileri ve yüzde 30 devlet katkısı gibi avantajlar ve kredi imkanından yararlanabilecek.