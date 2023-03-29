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Haberler Galeri Son dakika: BES'te kalana avantajlı kredi imkanı! EYT'liler de yararlanabilecek: İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:24

Son dakika: BES'te kalana avantajlı kredi imkanı! EYT'liler de yararlanabilecek: İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Katılımcı sayısı 15 milyona, fon büyüklüğü 455 milyar liraya yaklaşan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kalana avantajlı kredi imkânı geldi. BES'teki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine sistemden ayrılmadan evlilik, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçları için avantajlı koşullarla ucuz kredi çekebilecek. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında emekli olanlar da ister emekli ikramiyeleri ister aylıkları ile BES'e dâhil olarak yüksek fon getirileri ve yüzde 30 devlet katkısı gibi avantajlar ve kredi imkanından yararlanabilecek.

HAZAL ATEŞ
Son dakika: BES’te kalana avantajlı kredi imkanı! EYT’liler de yararlanabilecek: İşte tüm detaylar...

Katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle BES sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarda kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirildi.

Son dakika: BES’te kalana avantajlı kredi imkanı! EYT’liler de yararlanabilecek: İşte tüm detaylar...

Bireysel emeklilik sistemi alacağının tamamı veya bir kısmının bankalara devredilmesine olanak sağlayan yönetmelik dün yayımlandı.

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Son dakika: BES’te kalana avantajlı kredi imkanı! EYT’liler de yararlanabilecek: İşte tüm detaylar...

Buna göre, BES sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamı veya bir kısmı bankalara devredilebilecek. Devredilen bir sözleşme, mevcut alacağın devri sözleşmesi sonlanmadan başka bir bankaya devredilemeyecek.

Son dakika: BES’te kalana avantajlı kredi imkanı! EYT’liler de yararlanabilecek: İşte tüm detaylar...

İşveren grup emeklilik sözleşmeleri de devredilemeyecek. Acil nakit ihtiyacı durumunda sözleşmeyi tamamen sonlandırılarak sistemde kazanılan hakların kaybedilmesinden kaynaklı mağduriyetler de sona erecek.

Son dakika: BES’te kalana avantajlı kredi imkanı! EYT’liler de yararlanabilecek: İşte tüm detaylar...

Katılımcılar, bankaya devrettikleri alacak tutarının üstündeki birikimlerini tercih ettikleri fonlarda değerlendirebilecek.

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