Giriş Tarihi: 24.01.2023 07:54
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
07:54
Son dakika | Borçlar ve ceza puanı siliniyor, kamu alacaklarına da yapılandırma geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından ekonomide atılacak yeni adımları ve kritik kararları duyurdu. Vergi affı, borç yapılandırması, ehliyetlerle ilgili düzenleme gibi birçok adımı müjdeleyen Erdoğan Kur'an yakma provokasyonuna müsaade eden İsveç için de önemli ifadeler kullandı.NATO için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'e "Artık bunu unutun" mesajı verdi.