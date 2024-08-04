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Haberler Galeri SON DAKİKA: Çalışan anneler dikkat! Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı
Giriş Tarihi: 04.08.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:08

SON DAKİKA: Çalışan anneler dikkat! Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı şekilde devamını sağlamak amacıyla, çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ettiklerini vurgulayarak Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 2016'dan 2023'ün haziran ayına kadar çalışan annelere toplam 204,6 milyon lira ödendiğini bildirdi.

SON DAKİKA: Çalışan anneler dikkat! Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden Yarım Çalışma Ödeneği ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

SON DAKİKA: Çalışan anneler dikkat! Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

'KADINLAR DESTEKLENMEYE DEVAM EDİLECEK'

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı şekilde devamını sağlamak amacıyla, çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

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SON DAKİKA: Çalışan anneler dikkat! Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı

"204,6 MİLYON LİRA ÖDEME SAĞLANDI"

Yarım Çalışma Ödeneği ile kadın istihdamını desteklediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Doğum yapan kadın çalışanlarımız, başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlamaları halinde, analık hali izinlerinin bitiminden itibaren kullanacakları ücretsiz izin döneminde İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla Yarım Çalışma Ödeneği'nden yararlanabiliyor. 2016 yılında hayata geçen uygulama ile 2024 yılı haziran ayı sonuna kadar toplam 204,6 milyon lira ödeme sağlandı."

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