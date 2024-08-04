Giriş Tarihi: 04.08.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
14:08
SON DAKİKA: Çalışan anneler dikkat! Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırıldı
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplumun temel yapı taşı aile kurumunun sağlıklı şekilde devamını sağlamak amacıyla, çalışma hayatını kadınlar için kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye devam ettiklerini vurgulayarak Yarım Çalışma Ödeneği kapsamında 2016'dan 2023'ün haziran ayına kadar çalışan annelere toplam 204,6 milyon lira ödendiğini bildirdi.