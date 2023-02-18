SON DAKİKA: Deprem felaketi nedeniyle işçi maaşı devletten! 15 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak

Benzer uygulamalar olağanüstü ohal ilan edilen 11 ilimiz için de uygulanacak. Buna göre bu illerde bulunan depremzedeler işyerleri de kapandığı için maaşlarını devletten alacak. Ayrıca ücretsiz izinde sayılacak depremzedelere nakdi ücret desteği de sağlanacak. 3 ay olan yasal maaş alma süresi de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılabilecek.