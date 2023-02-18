Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Deprem felaketi nedeniyle işçi maaşı devletten! 15 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak
Giriş Tarihi: 18.02.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 09:19

SON DAKİKA: Deprem felaketi nedeniyle işçi maaşı devletten! 15 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak

Pandemide olduğu gibi geçici madde ile kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne ödenek depremzedeler için de devreye girecek. İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ı kadar maaş alacak.

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Deprem felaketi nedeniyle işçi maaşı devletten! 15 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak

Türkiye asrın felaketini yaşayan 11 ilimizde yaraları sarmaya devam ediyor. Bir yandan buradaki vatandaşlarımızı başta barınma olmak üzere birçok sorununun çözümü için devlet kurumları ve özel sektör desteklerini sürdürürken bir yandan da mevzuatla ilgili düzenlemeler yapılarak depremzedelerin bundan sonraki hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirler alınıyor.

SON DAKİKA: Deprem felaketi nedeniyle işçi maaşı devletten! 15 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak

Benzer uygulamalar olağanüstü ohal ilan edilen 11 ilimiz için de uygulanacak. Buna göre bu illerde bulunan depremzedeler işyerleri de kapandığı için maaşlarını devletten alacak. Ayrıca ücretsiz izinde sayılacak depremzedelere nakdi ücret desteği de sağlanacak. 3 ay olan yasal maaş alma süresi de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Deprem felaketi nedeniyle işçi maaşı devletten! 15 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak

İŞLEMLER HIZLANACAK

Pandemi döneminde olduğu gibi işyerlerinin kısa çalışma ödeneği için başvurması yeterli sayılacak ve inceleme süreci ortadan kalkacak. Böylece her başvuran işyerine kısa çalışma ödeneği hemen aktarılacak ve inceleme sonradan sağlanacak. Kısa çalışma ödeneği zor duruma düşen işletmeler için uygulanıyor ve çalışanların ücretlerinin devlet tarafından ödenmesini kapsıyor.

SON DAKİKA: Deprem felaketi nedeniyle işçi maaşı devletten! 15 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak

NE ZAMAN UYGULANIYOR?

Kısa çalışma ödeneği genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanıyor.

SON DAKİKA: Deprem felaketi nedeniyle işçi maaşı devletten! 15 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak

DEPREM ZORLAYICI SEBEP

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenler de zorlayıcı sebep olarak kısa çalışma ödeneğine konu oluyor.

SON DAKİKA