SON DAKİKA: Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 2 yeni finansman!

ORTA KORİDOR DEMİRYOLU GELİŞTİRME PROJESİ'NE 660 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde malların daha verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak, ihracatı artıracak, iş yaratacak ve sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltacak elektrikli demir yolu ulaşımını genişletme çabalarını desteklemek için 660 milyon dolarlık finansmanı onaylandı.

Açıklamada, Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi'nin, Türkiye'nin mevcut sınırlı demiryolu ağının en eski ve güncel olmayan bölümlerinden birinin genişletilmesine ve modernize edilmesine yardımcı olacağı belirtildi.