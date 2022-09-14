Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan dev konut, arsa ve işyeri kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en köklü projesinde TOKİ başvurusu yapmak isteyenler şartları sorguluyor. 3+1 konut fiyatlarının 850 bin TL, 2+1 konut fiyatı 608 bin TL olarak açıklanırken, başvuruların bugün itibarıyla başlayacağı ve ekim sonuna kadar süreceği ifade edildi. 5 yılda toplam 500 bin konut yapılması hedefleniyor.