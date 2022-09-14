Giriş Tarihi: 14.09.2022 07:55
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
08:05
Son dakika: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı! Dünyanın en büyük konut hamlesi! İşte adım adım 2022 TOKİ başvuru işlemleri
TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül Çarşamba günü itibariyle başladı. Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurmuştu. Vatandaşlar, e-devlet veya Ziraat ve Halkbank şubelerinden başvuru yapabilecek. TOKİ sosyal konut ve arsa satışı başvuruları Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Konut/arsa için 500 TL, işyeri için 2 bin TL başvuru bedeli ödenecek. TOKİ başvuruları sonrası peşinatlar ise kuradan sonra...