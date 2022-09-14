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Haberler Galeri Son dakika: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı! Dünyanın en büyük konut hamlesi! İşte adım adım 2022 TOKİ başvuru işlemleri
Giriş Tarihi: 14.09.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 08:05

Son dakika: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı! Dünyanın en büyük konut hamlesi! İşte adım adım 2022 TOKİ başvuru işlemleri

TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül Çarşamba günü itibariyle başladı. Başkan Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurmuştu. Vatandaşlar, e-devlet veya Ziraat ve Halkbank şubelerinden başvuru yapabilecek. TOKİ sosyal konut ve arsa satışı başvuruları Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Konut/arsa için 500 TL, işyeri için 2 bin TL başvuru bedeli ödenecek. TOKİ başvuruları sonrası peşinatlar ise kuradan sonra...

SEDA TABAK
Son dakika: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı! Dünyanın en büyük konut hamlesi! İşte adım adım 2022 TOKİ başvuru işlemleri

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan dev konut, arsa ve işyeri kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en köklü projesinde TOKİ başvurusu yapmak isteyenler şartları sorguluyor. 3+1 konut fiyatlarının 850 bin TL, 2+1 konut fiyatı 608 bin TL olarak açıklanırken, başvuruların bugün itibarıyla başlayacağı ve ekim sonuna kadar süreceği ifade edildi. 5 yılda toplam 500 bin konut yapılması hedefleniyor.

Son dakika: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı! Dünyanın en büyük konut hamlesi! İşte adım adım 2022 TOKİ başvuru işlemleri

BAŞVURU BEDELİ DÜŞÜRÜLDÜ
Sosyal konut geliştirme tarihinde ilk defa gençlere ayrı kontenjan uygulanacak dev projede ayrıca emekliler, şehit yakınları/gaziler ve engelliler için de kontenjan ayrımı devam edecek.

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Son dakika: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı! Dünyanın en büyük konut hamlesi! İşte adım adım 2022 TOKİ başvuru işlemleri

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla daha çok dar gelirli vatandaşın projeden yararlanması için sosyal konutta başvuru bedeli 1.000 liradan 500 TL'ye indirildi.

Son dakika: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı! Dünyanın en büyük konut hamlesi! İşte adım adım 2022 TOKİ başvuru işlemleri

NASIL BAŞVURU YAPACAĞIM?
Vatandaş gerekli şartlara sahip olup, olmadığını kontrol edecek. (Aksi durumda başvurusu geçersiz sayılacak) Başvuru yapacağı ildeki projedeki konut tipini belirleyecek. Daha sonra e-devlet üzerinden ya da Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvuru yapacak.

Son dakika: TOKİ sosyal konut başvuruları başladı! Dünyanın en büyük konut hamlesi! İşte adım adım 2022 TOKİ başvuru işlemleri

Vatandaş, e-devlet sitesine girdiğinde karşısına çıkan sekmeye TOKİ konut ve işyeri başvurusu yazdığı takdirde çıkan ekranda istenilen bilgileri dolduracak, başvuru bedelini de yine aynı ekran üzerinden kredi kartı bilgilerini girerek 500 lira olan başvuru bedelini ödeyerek, süreci tamamlamış olacak.

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