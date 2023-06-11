Son dakika | Emekli aylığı ve memur maaşı temmuz zammı için düğmeye basıldı! İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi

YÜSKEK PRİM ÖDEYENLERİN DAHA YÜKSEK MAAŞ ALMASI SAĞLANACAK

AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı yasa teklifine göre bu sıkıntının giderilmesi için emekli maaşlarında kademeli artış getiren bir sisteme geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almaları sağlanacak.

Torba yasada Başkan Erdoğan'ın seçim meydanlarında verdiği vaatler çerçevesinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması da bulunuyor.



