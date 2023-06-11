Son dakika | Emekli aylığı ve memur maaşı temmuz zammı için düğmeye basıldı! İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi

Son dakika maaş zammı haberleri: Emekli ve Memurun 2023 zamlı maaşları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ve emekli aylığında artışa ilişkin düzenlemenin detaylarına SABAH ulaştı. TBMM'de yapılacak çalışmalarda öncelik maaş zamlarında. Temmuz zamları için AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. İşte yeni memur ve emekli maaşları ile zamma ilişkin takvim.