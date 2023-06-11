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Haberler Galeri Son dakika | Emekli aylığı ve memur maaşı temmuz zammı için düğmeye basıldı! İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi
Giriş Tarihi: 11.06.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 07:26

Son dakika | Emekli aylığı ve memur maaşı temmuz zammı için düğmeye basıldı! İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi

Son dakika maaş zammı haberleri: Emekli ve Memurun 2023 zamlı maaşları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdiği en düşük memur maaşının 22 bin TL olması ve emekli aylığında artışa ilişkin düzenlemenin detaylarına SABAH ulaştı. TBMM'de yapılacak çalışmalarda öncelik maaş zamlarında. Temmuz zamları için AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. İşte yeni memur ve emekli maaşları ile zamma ilişkin takvim.

ZÜBEYDE YALÇIN
HAZAL ATEŞ
Son dakika | Emekli aylığı ve memur maaşı temmuz zammı için düğmeye basıldı! İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi

Son dakika maaş zammı haberleri: AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak.

14- 28 Mayıs seçimlerinin sonrasında toplanan 28'inci Dönem meclisinde önce milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler komisyonların oluşumuna çevrildi.

Peki memur maaşı ve emekli aylığı zammı ne zaman netleşecek ve ne zaman maaşlar hesaba yatırılacak? İşte temmuz zammına ilişkin ayrıntılar...

Son dakika | Emekli aylığı ve memur maaşı temmuz zammı için düğmeye basıldı! İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi

KOMİSYON ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Kurban Bayramına kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirilecek. Daha sonra da komisyon başkanları seçilip Meclis yasama çalışmalarına başlayacak.

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Son dakika | Emekli aylığı ve memur maaşı temmuz zammı için düğmeye basıldı! İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi

EMEKLİ VE MUMUR MAAŞLARI İÇİN YASA

AK Parti grubu, TBMM tatile girmeden çıkartılacak yasalar ile ilgili de çalışmaya başladı. İlk teklif memur ve emekli maaşları ile ilgili. 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli maaşının arttırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak.

Son dakika | Emekli aylığı ve memur maaşı temmuz zammı için düğmeye basıldı! İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi

EN SON MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ARTIŞ YAPILDI?

Erdoğan'ın talimatı ile en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu düzenleme sonrasında 5 bin 500 lira maaş alan birine 2 bin lira zam yapılırken maaşı 7 bin 200 lira olan ve üstelik çok daha fazla prim ödeyen emekli sadece 300 lira artış almıştı. Bu durum üzerine emeklilerin itirazları gündeme geldi ve Başkan Erdoğan, seçim sonrası bunları düzelteceklerini söyledi. Erdoğan, seçimden hemen sonra gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdi.

Son dakika | Emekli aylığı ve memur maaşı temmuz zammı için düğmeye basıldı! İşte maaş artışlarında düzenleme takvimi

YÜSKEK PRİM ÖDEYENLERİN DAHA YÜKSEK MAAŞ ALMASI SAĞLANACAK

AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı yasa teklifine göre bu sıkıntının giderilmesi için emekli maaşlarında kademeli artış getiren bir sisteme geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenlerin daha yüksek maaş almaları sağlanacak.

Torba yasada Başkan Erdoğan'ın seçim meydanlarında verdiği vaatler çerçevesinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması da bulunuyor.

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