Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi için tarihler belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 14:39

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi için tarihler belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi...Emekli bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere 15 milyonu aşkın hak sahibine 2023 yılında toplam 4.000 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. 'Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tarihleri açıkladı. Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatacak. Bakanlık 2.000 TL'lik bayram ikramiyelerinin takvimini açıkladı. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme takvimi...

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi için tarihler belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri...Emeklileri sevindiren haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesi hesaplarda olacak. Bayram ikramiyeleri yüzde 82 artışla 2.000 TL oldu. İki bayram öncesi 15 milyonu aşkın hak sahibine toplam 4 bin TL ödeme yapılacak. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi için tarihler belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı.

2023 yılı Nisan ayı için;
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi için tarihler belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,
- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi için tarihler belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SON DAKİKA BAYRAM İKRAMİYESİ HABERLERİ, EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN EN YENİ GELİŞMELER SABAH.COM.TR'DE!

SON DAKİKA