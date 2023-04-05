SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi için tarihler belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 14:39

Son dakika haberi...Emekli bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere 15 milyonu aşkın hak sahibine 2023 yılında toplam 4.000 TL emekli ikramiyesi ödemesi yapılacak. 'Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak' sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tarihleri açıkladı. Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatacak. Bakanlık 2.000 TL'lik bayram ikramiyelerinin takvimini açıkladı. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi ödeme takvimi...