SON DAKİKA: Emekli Ocak zammı ne kadar oldu? Ocak ayı en düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR ve memur emekli maaşları…

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak maaş zammı ile ilgili araştırmasını sürdürüyor. 4 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı da netleşti. 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36, Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 oldu. Yapılacak zam oranlarının maaşlara yansıması ise merak konusu oluyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte SSK, BAĞKUR ve memur emeklisi maaş zamları...