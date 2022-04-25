Son Dakika: Emekli ve memur için EK ZAM geliyor! İşte 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için tablo tablo yeni hesaplar

Son dakika haberi...Emekli maaşları ve memur maaşları, Ocak 2022'de yapılan ek zamları da içeren sosyal refah düzenlemesi ile arttı. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL olarak belirlenirken, memur ve memur emeklisinin aldığı zam oranı 30,95'e çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklamaları Temmuz 2022'de de emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi.

1. Temmuz 2022 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak?

2. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

3. En düşük memur maaşı Temmuz ayında ne kadar artacak?

4. Meslek meslek zamlı maaş tablosu nasıl şekillenecek?

İşte tüm bu soruların cevapları ve emekli ve memur Temmuz zammı ve sosyal refah düzenlemesi için merak edilen detaylar...