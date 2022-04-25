Son Dakika: Emekli ve memur için EK ZAM geliyor! İşte 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için tablo tablo yeni hesaplar

Son dakika haberi: Emekli zammı ve memmur zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ediyor. Bununla beraber Temmuz 2022 emekli ve memur maaşları için önemli ipuçları geldi. 2 ay sonra yapılacak Temmuz zammı ile emekli ve memur için ek zam gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla bu düzenlemenin bir benzeri olan sosyal refah payı düzenlemesi Ocak ayında uygulanmıştı. İşte Temmuz zammı için hesaplanan rakamlarla beraber meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu...