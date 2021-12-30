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Haberler Galeri SON DAKİKA | Emekli ve memur için ek zam geliyor! Yeni yıl yeni maaşlar: İşte emekli ve memur zammı ile birlikte yeni maaş hesabı
Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 12:25

SON DAKİKA | Emekli ve memur için ek zam geliyor! Yeni yıl yeni maaşlar: İşte emekli ve memur zammı ile birlikte yeni maaş hesabı

Son dakika haberler...Emekli ve memur zammı için geri sayım sürüyor. Bununla beraber 1 Ocak ile birlikte çalışma hayatında köklü değişiklikler başlayacak. Asgari ücret 2022'in netine yapılan yüzde 50,4 ile brütüne yapılan yüzde 40 artış yeni yılla birlikte çalışan, çalışmayan herkesin hayatını değiştirecek. Vergisiz asgari ücret bu yıl iş dünyasına da büyük bir katkı yapacak. TBMM'de çok önemli yasalar gündeme gelecek, memur, işçi, emekli, engelli, işsiz, esnaf, yaşlı herkesin geliri ve hayatı değişecek.

FARUK ERDEM
SON DAKİKA | Emekli ve memur için ek zam geliyor! Yeni yıl yeni maaşlar: İşte emekli ve memur zammı ile birlikte yeni maaş hesabı

2022 yılına sayılı günler kala milyonların hayatında da önemli değişiklikler olacak. Asgari ücretin netine yapılan yüzde 50,4 oranındaki tarihi zamdan sonra işçiler için en az maaş 4.253,40 TL olarak uygulanacak. Brüt asgari ücret ise 10 puanlık destekle birlikte yüzde 40 artırılarak 5004 liraya çıkartıldı. 2022 yılıyla birlikte büyük bir yenilik de çalışma hayatına girmiş olacak.

SON DAKİKA | Emekli ve memur için ek zam geliyor! Yeni yıl yeni maaşlar: İşte emekli ve memur zammı ile birlikte yeni maaş hesabı

HEM İŞÇİNİN HEM İŞVERENİN YÜZÜ GÜLDÜ

Yapılan zamların ardından asgari ücretteki vergilerin de kaldırılması çalışanlarla birlikte işverenler için de önemli bir desteği hayata geçirecek. Sadece asgari ücretliler değil, tüm çalışanların ve memurların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden muaf olacak. Böylece her bir çalışan için gelir ve damga vergisi katkısı 676 lirayı bulacak.

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SON DAKİKA | Emekli ve memur için ek zam geliyor! Yeni yıl yeni maaşlar: İşte emekli ve memur zammı ile birlikte yeni maaş hesabı

YENİ YIL YENİ MAAŞLAR

Ocak ayından itibaren en düşük maaş 4.253,40 TL olarak uygulanacak. Böylece Aralık ayında 2.825 TL maaş alan bir asgari ücretli Ocak ile birlikte 1.427 lira daha fazla maaş alacak. Peşin alanlar bu ücreti Ocak ayının başında hesaplarında görürken peşin almayanlar 1 Şubatta en az 4.253,40 TL maaş alacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki zam diğer çalışanları da olumlu etkileyecek. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların ücretleri de bu artışla birlikte kademeli olarak yükselecek. Tüm şirketlerde yeni yıl zamları hesaplanırken enflasyon ile birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki zam kriter olarak alınacak.

SON DAKİKA | Emekli ve memur için ek zam geliyor! Yeni yıl yeni maaşlar: İşte emekli ve memur zammı ile birlikte yeni maaş hesabı

HERKES KAZANACAK

Asgari ücretteki artış sadece maaş ile çalışanları değil herkesi etkileyecek. İşsizlik maaşından sosyal yardımlardaki gelir kriterine kadar her şey değişecek. Brüt asgari ücrete yapılan yüzde 40 oranındaki zam ile birlikte tüm hesaplamalar 5004 liradan yapılacak. Buna göre işsizlerin aldığı maaş en az 1.986,40 TL en yüksek de 3.972,81 TL olarak uygulanacak.

SON DAKİKA | Emekli ve memur için ek zam geliyor! Yeni yıl yeni maaşlar: İşte emekli ve memur zammı ile birlikte yeni maaş hesabı

Stajyer ücretleri 1.417,80 TL'ye yükselirken raporlu işçinin alacağı en düşük günlük para ayakta tedavide 111,2 TL, yatarak tedavi: 83,40 TL olacak. Analık iznine çıkacak olanlar da bu yükselişten yararlanacak. Kıdem tazminatında da yüzde 40 oranında bir artış yaşanacak. Aralık ayında 3.5777,50 TL'den hesaplanan en düşük kıdem tazminatı Ocak ile birlikte 5004 liradan hesaplanmaya başlayacak.

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