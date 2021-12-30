SON DAKİKA | Emekli ve memur için ek zam geliyor! Yeni yıl yeni maaşlar: İşte emekli ve memur zammı ile birlikte yeni maaş hesabı

Son dakika haberler...Emekli ve memur zammı için geri sayım sürüyor. Bununla beraber 1 Ocak ile birlikte çalışma hayatında köklü değişiklikler başlayacak. Asgari ücret 2022'in netine yapılan yüzde 50,4 ile brütüne yapılan yüzde 40 artış yeni yılla birlikte çalışan, çalışmayan herkesin hayatını değiştirecek. Vergisiz asgari ücret bu yıl iş dünyasına da büyük bir katkı yapacak. TBMM'de çok önemli yasalar gündeme gelecek, memur, işçi, emekli, engelli, işsiz, esnaf, yaşlı herkesin geliri ve hayatı değişecek.