SON DAKİKA | Emekli ve memur için ek zam geliyor! Yeni yıl yeni maaşlar: İşte emekli ve memur zammı ile birlikte yeni maaş hesabı

YENİ YIL YENİ MAAŞLAR

Ocak ayından itibaren en düşük maaş 4.253,40 TL olarak uygulanacak. Böylece Aralık ayında 2.825 TL maaş alan bir asgari ücretli Ocak ile birlikte 1.427 lira daha fazla maaş alacak. Peşin alanlar bu ücreti Ocak ayının başında hesaplarında görürken peşin almayanlar 1 Şubatta en az 4.253,40 TL maaş alacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki zam diğer çalışanları da olumlu etkileyecek. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların ücretleri de bu artışla birlikte kademeli olarak yükselecek. Tüm şirketlerde yeni yıl zamları hesaplanırken enflasyon ile birlikte asgari ücrete yapılan yüzde 50.4 oranındaki zam kriter olarak alınacak.