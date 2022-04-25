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Haberler Galeri Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için kuruşu kuruşuna yeni hesaplar
Giriş Tarihi: 25.04.2022 08:50 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 08:50

Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için kuruşu kuruşuna yeni hesaplar

Son dakika haberleri...Temmuz 2022 emekli zammı ve memmur zammı için belirleyici olacak verilerle beraber, emekli ve memur maaşları için önemli ipuçları oluşmaya başladı. Temmuz zammının yanında emekli ve memur için refah payı artışı gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla bu düzenlemenin bir benzerini Ocak ayında uygulanmıştı. İşte Temmuz zammı için hesaplanan rakamlarla beraber meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu...

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Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için kuruşu kuruşuna yeni hesaplar

Son dakika haberi...Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de yapılan ek zamları da içeren sosyal refah düzenlemesi ile arttı. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL olarak belirlenirken, memur ve memur emeklisinin aldığı zam oranı 30,95'e çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son dakika açıklamaları Temmuz 2022'de de emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi.

1. Temmuz 2022 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak?
2. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
3. En düşük memur maaşı Temmuz ayında ne kadar artacak?
4. Meslek meslek zamlı maaş tablosu nasıl şekillenecek?

İşte tüm bu soruların cevapları ve emekli ve memur Temmuz zammı ve sosyal refah düzenlemesi için merak edilen detaylar...

Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için kuruşu kuruşuna yeni hesaplar

OCAK AYINDA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Ocak ayında emekli zammı yüzde 25,47 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseldi. Bu düzenleme ile yaklaşık 1.3 milyon emeklinin maaşı 2.500'ye yükseltilmiş oldu.

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Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için kuruşu kuruşuna yeni hesaplar

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için kuruşu kuruşuna yeni hesaplar

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için kuruşu kuruşuna yeni hesaplar

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

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