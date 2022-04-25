Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları için kuruşu kuruşuna yeni hesaplar

Son dakika haberleri...Temmuz 2022 emekli zammı ve memmur zammı için belirleyici olacak verilerle beraber, emekli ve memur maaşları için önemli ipuçları oluşmaya başladı. Temmuz zammının yanında emekli ve memur için refah payı artışı gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla bu düzenlemenin bir benzerini Ocak ayında uygulanmıştı. İşte Temmuz zammı için hesaplanan rakamlarla beraber meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu...