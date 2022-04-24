Giriş Tarihi: 24.04.2022 12:13
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
12:13
Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları için meslek meslek maaş tablosu
Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ederken, emekli ve memur için Ocak ayında uygulanan refah payı artışının bir benzeri Temmuz ayı zam dönemi için gündeme geldi. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yine 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor. İşte Temmuz zammı için hesaplanan rakamlarla beraber meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu...