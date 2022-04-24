Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları için meslek meslek maaş tablosu

Son dakika haberleri...Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları Temmuz ayında da emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi.

1. Temmuz 2022 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

2. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

3. En düşük memur maaşı Temmuz ayında ne kadar artacak?

4. Hesaplanan rakamlarla beraber meslek meslek zamlı maaş tablosu...

İşte tüm bu soruların cevapları ve emekli ve memur Temmuz zammı için tüm detaylar...