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Haberler Galeri Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları için meslek meslek maaş tablosu
Giriş Tarihi: 24.04.2022 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 12:13

Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları için meslek meslek maaş tablosu

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı için belirleyici olacak veriler gelmeye devam ederken, emekli ve memur için Ocak ayında uygulanan refah payı artışının bir benzeri Temmuz ayı zam dönemi için gündeme geldi. Hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yine 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor. İşte Temmuz zammı için hesaplanan rakamlarla beraber meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu...

METE DİRİCE
Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları için meslek meslek maaş tablosu

Son dakika haberleri...Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları Temmuz ayında da emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi.

1. Temmuz 2022 Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
2. En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
3. En düşük memur maaşı Temmuz ayında ne kadar artacak?
4. Hesaplanan rakamlarla beraber meslek meslek zamlı maaş tablosu...

İşte tüm bu soruların cevapları ve emekli ve memur Temmuz zammı için tüm detaylar...

Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları için meslek meslek maaş tablosu

OCAK 2022'DE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Ocak ayında emekli zammı yüzde 25,47 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseldi. Bu düzenleme ile yaklaşık 1.3 milyon emeklinin maaşı 2.500'ye yükseltilmiş oldu.

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Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları için meslek meslek maaş tablosu

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EK ZAM ALDI

Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı. Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları için meslek meslek maaş tablosu

SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

Son Dakika: Emekli ve memur için ek zam! İşte 2022 Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaşları için meslek meslek maaş tablosu

Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

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