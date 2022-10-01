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Haberler Galeri SON DAKİKA: Emekli ve memur Ocak zammı netleşiyor! Yüzde 23 hesabı belirdi: Enflasyon farkı ile 2023 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.10.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 10:05

SON DAKİKA: Emekli ve memur Ocak zammı netleşiyor! Yüzde 23 hesabı belirdi: Enflasyon farkı ile 2023 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Ocak zammı ile beraber emekli, memur maaşları ve asgari ücretle beraber milyolarca kişinin geliri artacak. Emekli ve memur zammı için enflasyon rakamları doğrudan etkili olacak. Öte yandan emekli ve memur Ocak maaş zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Son gelen yıl sonu enflasyon beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 22,14 hesaplanırken, enflasyon farkı ile hesaplanan memur zammı için ise bu oran yüzde 23,14 oldu. Bütün meslek gruplarıyla beraber kuruşu kuruşuna maaş hesaplamalarını yaptık. İşte tablo tablo merak edilen rakamlar...

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SON DAKİKA: Emekli ve memur Ocak zammı netleşiyor! Yüzde 23 hesabı belirdi: Enflasyon farkı ile 2023 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yüzde 40'ın üzerinde artmıştı. En düşük emekli maaşı 3.500 liraya yükselmişti. Emekli zammı ve memur zammı Ocak ayında ne kadar olacak? Milyonların aklında hep aynı soru var.

SON DAKİKA: Emekli ve memur Ocak zammı netleşiyor! Yüzde 23 hesabı belirdi: Enflasyon farkı ile 2023 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Sabah.com.tr Ekonomi Servisi olarak tablo tablo maaş hesaplamalarını yaptık...

  • SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak 2023 zammı
  • Memur enflasyon farkı beklentisi
  • Memur ve memur emeklisi zammı
  • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
  • Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı

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SON DAKİKA: Emekli ve memur Ocak zammı netleşiyor! Yüzde 23 hesabı belirdi: Enflasyon farkı ile 2023 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Dünyada yüksek faiz artırımlarının yan etkisi olan 'Resesyon' çanları çalarken, Türkiye ekonomisi uyguladığı 'İhracat yönlü büyüme stratejisi' ile beraber güçlü büyümesini sürdürüyor. Küresel enflasyonun etkileri ülkemizde de görülürken hükümet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı doğrultusunda bir yandan EYT ve sözleşmeli memura kadro yönünde çalışmalar yaparken, bir yandan da Ocak zammı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

SON DAKİKA: Emekli ve memur Ocak zammı netleşiyor! Yüzde 23 hesabı belirdi: Enflasyon farkı ile 2023 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI MESAJI: CİDDİ ARTIŞLAR YAPILACAK

Başkan Erdoğan, asgari ücret, memur ve emekli maaşları ve tüm kesimlerin gelirlerini etkileyecek ödemelerin yılbaşında ciddi şekilde yükseltileceğini açıkladı. Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" vurgusunu kullandı.

SON DAKİKA: Emekli ve memur Ocak zammı netleşiyor! Yüzde 23 hesabı belirdi: Enflasyon farkı ile 2023 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

ADIM ADIM GELEN ÇÖZÜM

3600 ek gösterge çalışması sonrası sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenlemeler hükümetin öncelikli gündemi halini aldı. 500 bini aşkın sözleşmeli memurun beklendiği çalışma tamamlandı. Bu ay içerisinde sözleşmeliye kadro meselesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor.

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