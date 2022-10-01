Giriş Tarihi: 01.10.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 10:05

Son dakika haberi...Ocak zammı ile beraber emekli, memur maaşları ve asgari ücretle beraber milyolarca kişinin geliri artacak. Emekli ve memur zammı için enflasyon rakamları doğrudan etkili olacak. Öte yandan emekli ve memur Ocak maaş zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Son gelen yıl sonu enflasyon beklentisine göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 22,14 hesaplanırken, enflasyon farkı ile hesaplanan memur zammı için ise bu oran yüzde 23,14 oldu. Bütün meslek gruplarıyla beraber kuruşu kuruşuna maaş hesaplamalarını yaptık. İşte tablo tablo merak edilen rakamlar...